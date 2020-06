Die Damen des Serviceclubs Soroptimist International wollen trotz Corona an ihrer Adventskalender-Aktion festhalten. Die Frankenthaler Gruppe sucht wie in den zehn Jahren zuvor Sponsoren dafür, reagiert aber auch auf die krisenbedingt schwierige Wirtschaftslage.

Üblicherweise beginne immer im Frühjahr direkt nach Übergabe der Hauptgewinne aus dem Vorjahr die Arbeit am neuen Kalenderprojekt – dies sei dieses Mal „alles noch ein bisschen schwieriger“, heißt es in der Pressemitteilung der Soroptimisten. Viele Sponsoren, die sonst Gewinne für den Adventskalender stifteten, hätten in der zurückliegenden Zeit kaum oder gar keinen Umsatz gemacht. Insofern wolle man niemanden überfordern.

Gutscheine vom eigenen Geld

So sei die Idee entstanden, bei bisherigen Sponsoren von eigenem Geld Gutscheine zu kaufen, diese als Gewinne im Kalender zu verlosen und damit den Geschäftsleuten zu helfen. Der Plan ist, mit diesem Konzept ab sofort nach weiteren Unterstützern zu suchen. Ende Oktober soll dann der neue Adventskalender in den Verkauf gehen. Aus den zehn Vorgängeraktionen seien mehr als 120.000 Euro an soziale Projekte verteilt worden.

Kontakt