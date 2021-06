Mit dem Erlös seines inzwischen elften Adventskalenders hat der Soroptimist -Club Frankenthal Projekte vor Ort, in der Region und darüber hinaus unterstützt. Gespendet haben die Frauen unter anderem für Sprachförderung, Tiergehege und Entwicklungshilfe auf Haiti.

Insgesamt 14.000 Euro haben die Soroptimisten nach eigenen Angaben überwiesen – die sonst übliche Feierstunde konnte wegen der Corona-Pandemie allerdings nicht stattfinden. In Frankenthal profitiert das Mehrgenerationenhaus mit Sprachförderung für Mütter mit Kleinkindern vom Einsatz des Clubs. Migrantinnen können dabei die deutsche Sprache erlernen, während Erzieherinnen ihren Nachwuchs betreuen. Unterstützt wird hier auch ein Chemie-Projekt am Albert-Einstein-Gymnasium, das Mädchen für naturwissenschaftlich geprägte Berufe begeistern soll. Förderung erhalten außerdem der Verein Tiergehege Frankenthal im Kleinen Wald und eine Wohngruppe des Zentrums für Arbeit und Frankenthal, in der junge Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen bei der beruflichen Orientierung vorbereitet werden.

Geld für regionale und internationale Projekte

In der näheren Umgebung fließt Geld für ein Auslandspraktikum an eine Studentin des Weincampus in Neustadt, an die Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution der Diakonie Mannheim („Amalie“) und an das Mutter-Kind-Haus Mirjam bei Worms für eine Freizeit. Weitere Mittel stellt der Club für das Familienprogramm Obstapje zur Verfügung. Die Frauen helfen aber auch im Ausland mit Spenden: auf Haiti, wo Studierende mit Einwohnern eine Schule und ein Kinderheim bauen, in der Ukraine für ein Kinderkrankenhaus und in Honduras. Nach Angaben des Clubs beginnen bereits wieder die Vorbereitungen für den zwölften Frankenthaler Adventskalender – unter anderem mit der Suche nach Sponsoren für Gutscheine und Gewinne.