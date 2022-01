Die Hauptgewinnerin beim zwölften Mal von den Damen des Serviceclubs Soroptimist International organisierten Frankenthaler Adventskalender ist gefunden: Am Freitag bekam Ulrike Vogel die drei Goldstücke im Gesamtwert von 750 Euro inklusive Blumenstrauß und Sekt in kleinem Kreis in der Filiale der Vereinigten VR-Bank in der Speyerer Straße überreicht. Vogel, die mit ihren Schwestern jedes Jahr jeweils einen der Adventskalender kauft, habe am letzten möglichen Tag nach der Gewinnnummer geschaut – und die sei ihr sehr bekannt vorgekommen. Der kleine Goldschatz soll laut Mitteilung der Soroptimisten als Notpolster dienen oder für eine Ferienreise eingesetzt werden. Viele der Gewinner hätten inzwischen ihre Preise abgeholt, einige Preise warteten noch darauf. Die Zeit läuft: Bis Montag, 31. Januar, liegen die Gewinne in der Bank parat.