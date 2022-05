Aus dem Erlös seines nunmehr zwölften Adventskalenders hat der Frankenthaler Soroptimist Club nach eigenen Angaben lokale, nationale und internationale Projekte mit 12.000 Euro unterstützt. Die 13. Auflage werde bereits vorbereitet.

Pandemiebedingt konnte auch in diesem Jahr keine Feierstunde für die Sponsoren stattfinden, bedauert der Club. Die Einnahmen des Kalenders fließen in Frankenthal an das Mehrgenerationenhaus für das Projekt „Sprachförderung für Mütter mit Kleinkindern“. Dort können Migrantinnen Deutsch lernen, während Erzieherinnen den Nachwuchs betreuten. Eine Spende geht auch an den Verein Tiergehege im Kleinen Wald, der Erholung und Kontakt mit Tieren für junge und alte Frankenthaler ermögliche. Von einem größeren Betrag profitiert auch die ZAB-Wohngruppe für junge Mädchen aus schwierigen Familienverhältnissen.

Hilfe für Projekt in Haiti

Zu den außerhalb Frankenthals geförderten Projekten zähle die Finanzspritze für eine Studentin des Weincampus in Neustadt, die damit ein Auslandspraktikum absolvieren könne. Bedacht haben die Soroptimisten auch das Diakonische Werk Mannheim und dessen Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution. Minderjährigen Müttern des Mutter-Kind-Hauses Mirjam bei Worms werde eine Sommerfreizeit ermöglicht.

International wird ein über mehrere Jahre laufendes Vorhaben in Haiti unterstützt: Studierende der Hochschule Karlsruhe bauen in ihren Semesterferien mit Einheimischen eine Schule und ein Kinderheim. Eine Spende bekommt zudem eine Sonderschule im ukrainischen Lviv.

Für den Club beginne nun die „heiße Phase“ für den 13. Frankenthaler Adventskalender. Alle Mitglieder machten sich auf Sponsorensuche in der örtlichen Geschäftswelt. Die Soroptimisten wollen wie 2021 auch selbst für Gutscheine und Gewinne im Kalender sorgen.