Die Frankenthaler Gruppe des Serviceklubs Soroptimist International hat – etwas später als in den Vorjahren – den Hauptgewinn seines inzwischen elften Adventskalenders überreicht. Den Preis, einen Goldbarren im Wert von rund 1000 Euro, durfte Sigrid Wohlfahrt in der Filiale der Vereinigten VR-Bank Kur- und Rheinpfalz in der Speyerer Straße entgegennehmen – wegen der aktuellen Corona-Bedingungen nur im kleinsten Kreis. Der Soroptimist-Club hatte nach eigenen Angaben gehofft, wie bisher in jedem Jahr eine kleine Feierstunde veranstalten zu können. Wohlfahrt hatte ihren Siegerkalender dabei – tatsächlich war bei ihr nur das 24. Türchen geöffnet. Der Grund: Sie hatte den Kalender von ihrer Nachbarin geschenkt bekommen und ihn wegen vieler anderer wichtiger Ereignisse einfach vergessen und abgelegt. Die Nachbarin hatte sich aber die Nummer des Exemplars aufgeschrieben und jeden Tag die Gewinnliste kontrolliert. An Heiligabend klingelte also bei der Gewinnerin das Telefon mit der guten Nachricht vom wertvollen Hauptgewinn.