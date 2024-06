Mit privaten Bauvorhaben und ihrer Genehmigung durch die städtische Bauaufsicht hadern die politischen Gremien mitunter. So zeigte sich Gabriele Bindert (CDU) in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses besorgt, dass die Carl-Bosch-Siedlung durch ausufernde Anbauten an die Bestandsgebäude immer stärker ihr Gesicht verändere.

Im konkreten Fall ging es um die Erweiterungsabsicht eines Hauseigentümers in der Knietschstraße. Die Verwaltung hält den geplanten eingeschossigen Anbau für zulässig, weil