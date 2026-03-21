Mit Geld vom Bund und dem Land will die Gemeinde Bobenheim-Roxheim im Bereich Rheinstraße/Ankerstraße Immobilien kaufen.

Mehrere Gebäude in der Nähe der katholischen Kirche von Roxheim könnten für Betreuungs-, Bildungs- oder Pflegezwecke genutzt werden. Das hat der Gemeinderat per Beschluss gebilligt, nachdem bekannt wurde, dass die Kommune bis zu 5,7 Millionen Euro aus dem neuen Sonderfördertopf für Investitionen erhalten kann.

In diesem Jahr soll nach Angaben der Verwaltung das ehemalige katholische Pfarrhaus im Ortsteil Roxheim gekauft werden, 2029 dann Nachbargebäude. Der Plan bestehe schon einige Jahre, aber als die Pfarrei dann ihre Bereitschaft zum Verkauf des früheren Pfarrhauses (Rheinstraße 13) signalisiert habe, sei sein Bauamt unterbesetzt und das Geld sehr knapp gewesen, teilt Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Anfrage mit. „Beides sieht jetzt besser aus. Das Bauamt ist wieder fast vollständig besetzt, und das Sondervermögen bietet uns ungeahnte neue finanzielle Möglichkeiten.“

Neuer Standort fürs Jugendzentrum?

Im Ex-Pfarrhaus, das aktuell von der Gemeinde als Flüchtlingsunterkunft und Fahrradwerkstatt genutzt wird, könnte das Jugendzentrum (Juz) neu eingerichtet werden. Diese Überlegung folgt aus dem Umstand, dass das jetzige Juz in der Halle im Kleinerweg kaum noch für die offene Kinder- und Jugendarbeit geeignet ist. Auch das Umfeld der Roxheimer Kirchenimmobilie sei für die Gemeindeentwicklung interessant, meint Müller. Wie viel der Immobilienerwerb kosten würde, teilt die Gemeinde nicht mit.

Aus dem Sondervermögen von Bund und Land für zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen soll laut Ratsbeschluss in den kommenden beiden Jahren auch der Ausbau der Carl-Spitzweg-Straße finanziert werden. Das Projekt steht im Straßenausbauprogramm 2026 bis 2035 und wurde vor rund einem Jahr mit Kosten von 1,17 Millionen Euro veranschlagt. Demnach handelt es sich um eine Investition, die auch ohne Geld aus dem Sondervermögen getätigt werden müsste.

Weil die 5,7-Millionen-Euro-Zuwendung für Bobenheim-Roxheim auf zwölf Jahre verteilt werden muss, kommen laut Verwaltung ab 2030 noch weitere Zwecke in Betracht, zum Beispiel die Sanierung von Jahnhalle und Feuerwehrhaus oder Investitionen in Wind- und Solarkraftprojekte sowie Hitzeschutz.