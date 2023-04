Im Rahmen seiner „Irgendwann ist jetzt 2023“-Tour kommt der deutsche Singer-/Songwriter Max Giesinger auch nach Worms. Bei einem Sonderkonzert des Festivals „Jazz & Joy“ am Freitag, 11. August, tritt der Musiker auf der Sparkassen-Bühne am Marktplatz auf.

Mit „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder „Irgendwann ist jetzt“ feierte Max Giesinger in den vergangenen Jahren Charthits. Bereits vor zehn Jahren trat er zum ersten Mal in der Nibelungenstadt auf – damals bei der Unplugged-Musikreihe „Stille Töne“ im Heylsschlösschen. Ein Millionenpublikum erreichte er mit seinen Auftritten bei „The Voice of Germany“. Im November 2021 stürmte Giesinger mit seinem Album „Vier“ erneut die Top Ten der deutschen Charts. Im Jahr darauf folgte dann „Vier Einhalb“ mit sechs neuen Songs inklusive dem Erfolgshit „Nur kurz glücklich“ mit Madeline Juno. Tickets gibt es ab sofort im Ticket-Service im Wormser, Rathenaustraße 11, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional sowie im Internet unter www.jazzandjoy.de. Bis 30. April gelten vergünstigte Ticketpreise.