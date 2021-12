Bei der ersten von drei Sonderaktionen der Stadt in der Andreas-Albert-Schule haben am Samstag nach Auskunft von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) 470 Menschen eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Dass es ein paar mehr waren als ursprünglich geplant, ist eine Frage des Geschicks.

Weil die Termine für die Impfungen schon im Vorfeld der Aktion über die Stadtverwaltung telefonisch vergeben worden seien, habe es am Eingang zur berufsbildenden Schule nur zum Auftakt um 9 Uhr eine kleine Schlange und ansonsten keine nennenswerten Wartezeiten gegeben, berichtet Knöppel. „Die Leute konnten direkt in den Filmsaal weitergehen“, so der Bürgermeister.

Er danke allen Helfern von Verwaltung, Stadtklinik, Malteser Hilfsdienst sowie Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF), die vor und während des Termins am Samstag angepackt haben. Hilfreich sei auch gewesen, dass der Eigentümer des früheren KBA-Mitarbeiterparkplatzes dieses Gelände für Besucher der Impfaktion zur Verfügung gestellt habe, die mit dem Auto gekommen waren, erklärt Bernd Knöppel.

Eine Flasche, sieben Dosen

Das gesamte Kontingent an Impfdosen der beiden mRNA-Wirkstoffe Moderna und Biontech ist nach Darstellung des Bürgermeisters verabreicht worden. Dass es sogar etwa 40 Menschen mehr waren, die am Samstag den schützenden Piks bekamen, habe mit dem Geschick der Medizinischen Fachangestellten zu tun, die am Samstag geimpft haben. Laut Knöppel ist es dann möglich, aus jedem Biontech-Fläschchen noch eine siebte Dosis zu ziehen. „Wir haben dann gegen Mittag einen Aufruf über die sozialen Netzwerke geschickt und diese zusätzlichen Spritzen auch noch vergeben.“

Bei der nächsten Sonderimpfaktion in Zusammenarbeit mit Stadtklinik und Maltesern am Samstag stehen nach Informationen der Stadt 200 Dosen Biontech und 500 Dosen Moderna zur Verfügung. Die Anmeldung für diesen Termin startet am Montag.

Großer Saal als Reserve

Ebenfalls am Montag macht der Impfbus des Landes zum nächsten Mal Station in Frankenthal – erneut im Congress-Forum. Vonseiten des Landes sei ihm versichert worden, dass nach personellen und technischen Problemen am 1. Dezember Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes „in ausreichender Anzahl“ vor Ort seien, sagt Bürgermeister Knöppel. „Falls der Ansturm wieder so groß ist wie beim letzten Mal, werden wir den großen Saal öffnen, damit niemand in Nässe und Kälte warten muss“, kündigt er an.

Noch Fragen?

Telefonische Anmeldung für die zweite Sonderimpfaktion ab Montag, 6. Dezember, 8.30 bis 12 Uhr, unter den Nummern 06233 89775 und 89877. Geimpft wird am Samstag, 11. Dezember, ab 9 Uhr, Andreas-Albert-Schule (Petersgartenweg 9).