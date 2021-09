Ohne Termin können sich Impfwillige ab zwölf Jahren am Sonntag, 3. Oktober, 10 bis 17 Uhr, auf dem Festplatz in der Benderstraße gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Dafür stehen laut Stadtverwaltung 200 Dosen des Vakzins von Biontech zur Verfügung. Die Johanniter-Unfall-Hilfe baut neben dem Schnelltestzentrum eine Drive-In-Impfstraße, auf der man für die Spritze im Auto sitzen bleiben kann, und ein Zelt auf. Es werden sowohl Erst-, als auch Zweit- und Drittimpfungen vorgenommen. Mitzubringen sind ein Ausweis und – falls vorhanden – der Impfpass. Minderjährige müssen in Begleitung eines Elternteils auf den Festplatz kommen. Nach der Schließung des Impfzentrums am 30. September wolle man noch einmal eine niederschwellige Möglichkeit zur Impfung bieten, so Oberbürgermeister Martin Hebich in einer Pressemitteilung. Durch die räumliche Nähe zum Testzentrum hoffe man, einige bisher Unentschlossene spontan von der Impfung zu überzeugen. Das Schnelltestzentrum hat an diesem Tag wie gewohnt von 10 bis 15 Uhr geöffnet.