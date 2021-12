Bei der Sonderimpfaktion der Stadt mit Unterstützung von Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst sind am Samstag zwischen 9 und 18 Uhr insgesamt fast 880 Dosen verabreicht worden. Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) mitgeteilt. Damit sind bei den drei Terminen in der Andreas-Albert-Schule rund 2100 Menschen zum Schutz vor dem Coronavirus geimpft worden. Die letzte eigene Aktion unter Regie der Verwaltung wird Knöppel zufolge am Donnerstag, 30. Dezember, 17 bis 22 Uhr, auch in den Räumen der berufsbildenden Schule stattfinden. Die telefonische Anmeldung dafür sei nach Weihnachten möglich.