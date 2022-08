Wer einmal im Tiergehege im Kleinen Wald selbst Hand anlegen möchte, bekommt am Samstag, 20. August, bei unserer RHEINPFALZ-Sommertour für Familien die Gelegenheit dazu. Kurzfristig sind hier noch einige Plätze frei. Vormittags stellt das ehrenamtliche Team des Tiergeheges seine Arbeit vor und lädt Besucher ab dem Kindergartenalter zum Anpacken ein. Imker Jörn Weiss wird über Bienen und die Honigherstellung informieren. Naturbotschafterin Valentine Bohnensack erklärt den Nutzen von Totholzhaufen und Hecken auf dem Gelände, die zahlreichen Insekten eine Heimat bieten. Das Tiergehege war vor 40 Jahren ursprünglich von der Stadt ins Leben gerufen worden. Seit 2012 wird es von einem kleinen Team Freiwilliger bewirtschaftet. Zur Finanzierung ist der Verein auf Spenden und dem Erlös aus dem Futterverkauf angewiesen. Jedes Jahr wird das Tiergehege von Tausenden Besuchern für einen Familienausflug genutzt. 13 Ziegen, sechs Schafe, 13 Laufenten und zehn Hühner werden auf dem naturnah gestalteten Areal versorgt. Streicheln ist am Samstag ausdrücklich erlaubt. Wer bei der Sommertour dabei sein möchte, kann uns bis Mittwoch, 17. August, 10 Uhr, eine E-Mail an redfra@rheinpfalz.de schicken mit dem Stichwort „Tiergehege“. Bitte die Teilnehmerzahl mit allen Namen und zur Benachrichtigung eine Telefonnummer angeben.