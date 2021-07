Für die kostenlose Sommerschule des Landes gibt es in Frankenthal noch wenige freie Plätze. Das teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Das Förderangebot findet in zwei Blöcken, von 16. bis 20. und von 23. bis 27. August, jeweils drei Stunden am Tag in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman statt. Aktuell seien 215 Schüler für die Sommerschule angemeldet. 16 Kursleiter und sechs Helfer wollen mit den Kindern in der Corona-Zeit entstandene Defizite während der Ferien nacharbeiten. Schwerpunkte sind die Fächer Deutsch und Mathematik. Bei entsprechendem Lehrpersonal könne auch Nachhilfe in Englisch und in den Naturwissenschaften angeboten werden. Die Sommerschule richtet sich an Schüler der Klassen eins bis neun. Eltern können ihre Kinder bei Daniel Häseler vom Bereich Schulen per E-Mail an daniel.haeseler@frankenthal.de anmelden.

Im vergangenen Jahr nahmen in Frankenthal 216 Schüler in 22 Kursen an der Sommerschule teil.