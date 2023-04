Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pauken in der schulfreien Zeit? Weil vor den Ferien Unterricht aufgrund von Corona ausfiel, wird jetzt zwei Wochen lang die Schulbank gedrückt. In Frankenthal wurde das Angebot des Landes gut angenommen. Rund 220 Schüler meldeten sich in der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman zur Sommerschule an.

Am Freitag endete die erste Kurseinheit mit 110 Schülern. In den Fächern Mathematik und Deutsch versuchten die Kursleiter, meist Lehramtsstudenten, aber auch Referendare und Abiturienten, fehlenden