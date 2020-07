Bis zu 280 Kinder können in den beiden letzten Ferienwochen in Frankenthal an einem kostenlosen Förderunterricht teilnehmen. Die Anmeldung zur Sommerschule startet am Freitag, 17. Juli. Der erste Kurs beginnt am 3. August.

Mit der Sommerschule will das Land Rheinland-Pfalz Schülern die Möglichkeit geben, während der Corona-Pandemie versäumten Lernstoff nachzuholen. In Gruppen von bis zu zehn Kindern soll es jeweils eine Woche lang täglich drei Stunden Nachhilfe in den Fächern Deutsch und Mathematik geben. Das Angebot richtet sich an die Klassenstufen eins bis acht. Um besser planen zu können, wurde vorab der Bedarf erfragt. In Frankenthal sei für 262 Kinder Interesse an dem Ferienunterricht bekundet worden, informiert die Verwaltung auf Nachfrage. Eine verbindliche Anmeldung ist ab Freitag, 17. Juli, möglich. Anmeldeschluss ist der 31. Juli, sofern nicht bereits früher alle Plätze vergeben sind.

280 Plätze für Klasse eins bis acht

Pro Woche seien 14 Kurse geplant, so dass bis zu 280 Kinder versorgt werden könnten. Man gehe also davon aus, dass alle Interessenten berücksichtigt werden können. Auch wer nicht an der Bedarfsabfrage teilgenommen hat, kann sein Kind anmelden, unabhängig davon, ob dieses in Frankenthal wohnt und dort zur Schule geht. Je nach Anmeldung sollen die Gruppen eingeteilt werden. Es könne aber nicht garantiert werden, dass ein Kurs jeweils nur aus einer Klassenstufe besteht, betont der zuständige Verwaltungsbereich. Aufgrund der Umfrage vorab rechne man damit, dass pro Woche neun Kurse für die Grundschule und fünf Kurse für die weiterführenden Schulen gebildet werden.

Das genaue Kursangebot soll bis Freitag im Internet unter ferien.bildung-rp.de veröffentlicht werden. Um ihr Kind anzumelden, müssen Eltern dann eine E-Mail mit dem Betreff „Sommerschule“ an Stadtmitarbeiterin Nina Pfeiffer (Adresse: nina.pfeiffer@frankenthal.de) schreiben. Neben dem Vor- und Nachnamen des Kindes, seiner Anschrift mit Telefonnummer, dem Namen der Schule und der Klassenstufe soll auch vermerkt sein, ob eine Kursteilnahme in Woche eins oder zwei gewünscht ist.

Ort: Robert-Schuman-Schule

Alle Sommerschüler werden von Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 12 Uhr im Gebäude der Robert Schuman Integrierte Gesamtschule und Robert-Schuman-Grundschule unterrichtet – unter Einhaltung des Hygieneplans des Landes, wie die Verwaltung betont. Die erste Kurswoche geht von 3. bis 7. August, die zweite von 10. bis 14. August. Für den Unterricht hätten sich 14 Lehrkräfte als Verantwortliche für die Kurse und acht Hilfskräfte aus Frankenthal und Umgebung gemeldet, heißt es auf Nachfrage. Überwiegend seien die Kursleiter Lehramtsstudierende, außerdem würden sich eine Lehrkraft, eine Referendarin, eine pädagogische Fachkraft und einige Abiturienten engagieren. Alle würden für ihre Aufgabe vorher geschult, informiert das Bildungsministerium, das nach eigener Darstellung für die Lerninhalte verantwortlich ist. Die Sommerschule wird vom Land mit insgesamt 500.000 Euro gefördert.