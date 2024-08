Das Wetter zeigt sich in diesem Sommer von seiner unbeständigen Seite. Auf warme bis heiße Sonnentage folgen nicht selten Regenperioden. Der meteorologische Gemischtwarenladen hat Folgen für die Einzelhändler in der Stadt. Und das in völlig unterschiedlichen Branchen.

Frankenthaler dürften in diesem Sommer häufiger auf die Wettervorhersage schauen, bevor sie außer Haus gehen. Und selbst dann kann sich hinter der nächsten Wolke ein Schauer