Das Frankenthaler Lux-Kino zeigt in den Sommerferien jeden Dienstag je einen ausgewählten aktuellen Film für Kinder zum vergünstigten Preis. Los geht es am 16. Juli mit „Kung Fu Panda 4“.

Das Sommerferienkino für Kinder kostet laut Lux-Chef Christian Kaltenegger für alle Filme nur fünf Euro. Erwachsene Begleitpersonen bezahlen denselben Betrag – Deluxe-Plätze mit Fußhocker kosten einen Aufpreis von zwei Euro. Zum Auftakt gibt es am Dienstag, 16. Juli, 15 Uhr, den vierten Teil aus der „Kung Fu Panda“-Reihe zu sehen, in dem Drachenkrieger Po das Tal des Friedens verlässt und in der Großstadt auf seinen bisher stärksten Widersacher trifft: das Chamäleon. Und dann muss sich der Panda auch noch auf die Suche nach dem nächsten Drachenkrieger machen.

Für die kommenden Wochen stehen beim Sommerferienkino dann die Animationsfilme „Garfield – Eine extra Portion Abenteuer“ (23. Juli), und „Raus aus dem Teich“ (30. Juli) an. Um eine unglaubliche Freundschaft zwischen Mensch und Raubkatze geht es in „Ella und der schwarze Jaguar“ (6. August). Den Abschluss machen „If – Imaginäre Freunde“ (13. August) sowie der Animationsspaß „Alles steht Kopf 2“ (20. August). Die Filme starten immer um 15 Uhr.

Info

Tickets gibt es an der Kinokasse sowie online unter www.lux-kinos.de