Kinderbetreuung zu familienfreundlichen Preisen bietet das Kinder- und Jugendbüro Frankenthal mit seinen Sommerferienfreizeiten für Kinder ab sechs Jahren. Für einige Termine gibt es noch Plätze. Spiele, Ausflüge und Kreativangebote: Das verspricht die „Super-Sommer-Sause am Kanal“ für Kinder von sechs bis elf Jahren. Freie Plätze für dieses jeweils einwöchige Angebot gibt es noch in den Ferienwochen zwei bis fünf, also zwischen dem 1. und 26. August. Auch Mehrfachbuchungen sind laut Verwaltung möglich, da das Programm wöchentlich wechselt.

Tanzen und Graffiti

Wer gerne tanzt und 10 bis 13 Jahre alt ist, kann sich noch anmelden für die Tanzfreizeit in der ersten Ferienwoche (25. bis 29. Juli). In Zusammenarbeit mit einer Frankenthaler Tanzschule finden Tanzworkshops statt, die auch für Anfänger geeignet sind. Für künstlerisch interessierte Jugendliche ab 13 Jahren werden in der ersten und zweiten Ferienwoche, also zwischen dem 25. Juli und 5. August, Graffiti-Freizeiten angeboten. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Frankenthal stehen öffentliche Flächen zur Verfügung, die die jungen Sprayer unter Anleitung eines Graffiti-Künstlers gestalten können.

Noch Fragen?



Die Teilnahme an den Freizeiten kostet pro Woche und Kind 55 Euro. Für Rückfragen steht das Kinder- und Jugendbüro unter 06233 89814 (Freizeitenkoordination) oder 06233 89858 (Verwaltung) zur Verfügung. Anmeldungen sind unter www.unser-ferienprogramm.de/frankenthal möglich.