Zehn Tage in den Sommerferien mit Gleichaltrigen aus Frankenthals französischer Partnerstadt Colombes verbringen und gemeinsam Berlin erkunden – diese Chance zur internationalen Begegnung bietet das Kinder- und Jugendbüro der Verwaltung für Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren vom 12. bis 21. August.

Das Programm laut Pressemitteilung: Zunächst können die Frankenthaler den Gästen aus Colombes ihre Heimatstadt vorstellen. Darüber hinaus ist unter anderem eine Graffitiaktion geplant. Übernachtet werde in einer Jugendherberge in Mannheim. Für die zweite Hälfte der Freizeit reist die Gruppe mit französischen und deutschen Betreuern für fünf Tage nach Berlin. Dort erwartet sie Touren zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Brandenburger Tor, Bundestag oder Reste der Mauer.

Wesentlicher Bestandteil der internationalen Begegnung sei auch das gegenseitige Kennenlernen und der Abbau von Vorurteilen, betont die Stadt. „Die Jugendlichen werden dazu angeregt, sich mit dem Alltagsleben, der Kultur, den gemeinsamen Interessen und auch intensiv mit der Sprache zu beschäftigen“, heißt es in der Pressemitteilung. Zwar könnten Französischkenntnisse verbessert werden, das Beherrschen der Fremdsprache sei aber keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Freizeit.

Die Anmeldung für die Freizeit ist ab sofort online über die Homepage des Kinder- und Jugendbüros – www.frankenthal.de/kijub – möglich. Ein Vortreffen findet vor den Sommerferien statt. Die Teilnehmer dürfen an der Planung des Programms mitwirken. Die Stadt sucht für die Freizeit Betreuer, die mindestens 18 Jahre alt sind, Freude an der Arbeit mit Jugendlichen haben und gerne Verantwortung übernehmen. Bewerben können sich Interessenten per E-Mail an kijub@frankenthal.de.