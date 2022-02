„Uffbasse – solidarisch durch die Pandemie“: Unter diesem Motto steht eine Aktion am Freitag, 17.30 Uhr, auf dem Rathausplatz in Frankenthal. Veranstalter ist das Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Ziel sei es, ein Zeichen zu setzen gegen Leute, „die behaupten, wir leben in einer Diktatur“, sagt Mitinitiator Rüdiger Stein, Geschäftsführer beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Pfalz. Nach einigen Wortbeiträgen, unter anderem von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU), sollen sich die Anwesenden laut Stein für etwa 15 Minuten zu einer Menschenkette verbinden. Um ausreichend Abstand zu wahren, sollen Schals oder Fahnen in den Händen gehalten werden. Geplant sei außerdem eine Schweigeminute für die Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. „Gemeinsam schaffen wir es durch diese Krise“, ist sich Stein sicher. Ähnliche Veranstaltungen gab es in der Region unter anderem in Ludwigshafen.