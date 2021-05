Unter einem Dach vereint sind im Ökumenischen Gemeindezentrum Pilgerpfad zwei Konfessionen. Und auf dem Dach des Gebäudes wird – was bei kirchlichen Immobilien höchst selten ist – sauberer Strom aus Sonnenenergie produziert. Seit 15 Jahren arbeitet die Fotovoltaikanlage störungsfrei und wirft seit einiger Zeit auch Gewinne ab.

Die Öko-Bilanz des ökumenischen Projekts kann sich sehen lassen. Mehr als 208.000 Kilowattstunden wurden inzwischen ins öffentliche Netz eingespeist. Dies entspricht einem jährlichen Mittelwert von rund 14.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht im Jahr durchschnittlich etwa 4000 Kilowattstunden. Und die CO 2 -Menge, die mit der Anlage seit 2005 eingespart wurde, summiert sich auf 146.000 Kilogramm.

Von einem „hundertprozentigen Erfolgsmodell“ sprach Dietmar Groß gegenüber der RHEINPFALZ. Der Maschinenbau-Ingenieur, der dem Verwaltungsrat der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit und dem Gemeindeausschuss von St. Jakobus angehört, ist einer der Geschäftsführer der eigens gegründeten Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die – abgeleitet von den programmatischen Begriffen ökumenisch, ökologisch und ökonomisch – „3 Ö Solar“ getauft wurde. Als zweiter Geschäftsführer fungiert der pensionierte Finanzbeamte Dieter Vohmann vom Presbyterium der Kirchengemeinde Pilgerpfad.

Viel Überzeugungsarbeit

Es musste damals eine ganze Menge Überzeugungsarbeit geleistet werden, bis die visionäre Idee einer Solaranlage unter Dach und Fach war. Dietmar Groß erinnerte sich an sieben Informationsveranstaltungen, bei denen er – gestützt auf eigene Berechnungen und realistische Amortisationszeiträume – das Projekt vorstellte. Mit Blick auf die Investitionskosten von 90.000 Euro und die finanziellen Risiken sei die Skepsis zunächst sehr groß gewesen, so Groß. Die beiden damaligen Pfarrer Joachim Feldes und Dirk Reschke traten mit Nachdruck dafür ein, durch die Nutzung der Sonnenenergie einen Beitrag für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu leisten. Auch aus Speyer kam kein Veto, zumal mit der ohnehin anstehenden Sanierung des Flachdachs des Gemeindezentrums zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden konnten.

Die aus 85 Modulen bestehende Fotovoltaikanlage wurde von der Firma Thomas Deimling (Frankenthal-Mörsch) installiert und am 16. Oktober 2005 von Weihbischof Otto Georgens und Dekanin Sieglinde Ganz-Walther gemeinsam gestartet. Der erzeugte Strom wird direkt ins Netz der Stadtwerke Frankenthal eingespeist. Dass sich daraus ein profitables Geschäft entwickelte, hat für Dietmar Groß mehrere Gründe.

Gesellschaft gegründet

Da für den Betrieb der Anlage eine Gesellschaft gegründet wurde, fallen bei der Vergütung des erzeugten Solarstroms keine steuerlichen Abzüge an. Hinzu kommt, dass mit den Stadtwerken eine vergleichsweise hohe und auf 20 Jahre festgeschriebene Einspeisevergütung vereinbart wurde. Auch der Wartungsaufwand ist fast zu vernachlässigen. Als 2007 ein schwerer Sturm einige der Module durcheinandergewirbelt hatte, reguliert die Versicherung den Schaden.

Seit einigen Jahren bewegt sich die 3 Ö-Solar GbR nach Angaben des Geschäftsführers in der Gewinnzone. Die von den Stadtwerken überwiesene Vergütung für den Solarstrom schwankt – je nach Sonnenintensität – zwischen 7000 und 8000 Euro im Jahr. Diese Summe kommt den Katholiken und Protestanten im Pilgerpfad zu gleichen Teilen zugute. Unter dem Gesichtspunkt der Erhaltung der Schöpfung hätte sich Dietmar Groß gewünscht, dass von dem Projekt eine Signalwirkung ausgeht. Allerdings hätten die Kirchenleitungen in Speyer die Idee nicht aufgegriffen.

Zwei Zukunftsvarianten

Wie geht es nach Ablauf des Vertrags mit den Stadtwerken in fünf Jahren weiter? „Es wird wohl einen Systemwechsel geben“, vermutet Groß. Man beobachte aufmerksam die Situation am Markt und die Gesetzeslage. Zwei Varianten seien denkbar: Zum einen könne bei attraktiven Konditionen der Strom weiter ins Netz eingespeist werden. Dann wären keine Umbauten und Investitionen erforderlich. Zum anderen komme auch die Nutzung des erzeugten Stroms im Gemeindezentrum in Betracht, wofür technische Änderungen und Neuinvestitionen notwendig würden.