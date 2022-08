„Ladies – Liebe – Lebenswege“ – unter diesem Titel geht die Soirée im Hof im Tanzstudio Semira (Heßheimer Straße 38) am Sonntag, 4. September, 18 Uhr, in die zehnte Runde. Und die widmet sich laut Veranstalterin Semira B. Karg „Frauen in multiplen Aggregatszuständen“. Schauspielerin und Theaterpädagogin Melanie Gaug trägt zu dem Thema Texte aus der klassischen und modernen Literatur sowie Gedichte und Märchen vor. Karg und ihr Ensemble führen dazu im Hofgarten (im Bild) in einer „Ethno-Fusion-Performance“ Tänze zwischen Orient und Südsee auf. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Künstler sind erwünscht. Um Anmeldung per E-Mail an semira@semira-oriental.de oder unter Telefon 0157 34494775 oder wird gebeten.