Zu einer „Soirée im Hof“ lädt das Tanzstudio Semira ein. Am Sonntag, 6. September, 18 Uhr, dürfen die Besucher bei einer literarischen Lesung und fantasievollen Tänzen unter dem Titel „Sommer – Sonne – Sehnsucht“ entspannen und träumen.

Laut Mitteilung des Tanzstudios Semira als Veranstalter werden die Schauspielerin und Theaterpädagogin Melanie Gaug mit Texten von Goethe, Tucholsky und anderen reisefreudigen Autoren sowie die Tänzerin Semira B. Karg mit fantasievollen, selbst choreografierten Tänzen das Publikum mitnehmen „in ferne Gefilde, in das Land ihrer Sehnsüchte, in den Sommer ihrer Träume“. Die Soirée findet im mediterran gestalteten Hofgarten des Tanzstudios in Frankenthal, Heßheimer Straße 38, statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Eigene Getränke und Snacks dürfen mitgebracht werden. Wegen begrenzter Plätze ist eine Anmeldung notwendig unter Telefon 0157 34494775 oder per E-Mail an semira@semira-oriental.de. Die Soirée findet gemäß der aktuellen Corona-Hygienverordnung statt. Es gilt: Abstand halten, Hände desinfizieren und Maske tragen.