Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen Totschlags und unerlaubtem Anbau von Cannabis ist ein 37-jähriger Frankenthaler am Donnerstag am Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hat er in der Nacht zum 28. Juli 2020 in Frankenthal seine Mutter mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Warum, das konnte nicht genau geklärt werden.

Er könne sich an die Tat nicht mehr erinnern, sagte der zuletzt wohnungslose Angeklagte, der immer wieder Unterschlupf bei seiner Mutter fand, vor Gericht. Einen Streit sah die Kammer als wahrscheinlichste