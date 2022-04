Der Diebstahl von Socken kommt einen 29-Jährigen jetzt teuer zu stehen. Nachdem der junge Mann am Samstagabend in einem Geschäft in der Wormser Straße beim Ladendiebstahl erwischt worden war, fand die Polizei zusätzlich eine geringe Menge Cannabis bei ihm. Für Diebstahl und Drogenbesitz gibt es jeweils eine Anzeige.