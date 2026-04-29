Pocket Parks, Tiny Forest, „1000 Zukunftsbäume für Frankenthal“ – an Ideen für mehr Grün in der Stadt mangelt es nicht. Wie die Chancen auf Realisierung stehen.

Im Ziel sind sich Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und die Grünen/Offene Liste einig: Mehr Grün kann der Stadt Frankenthal nur gut tun. Für den Weg dorthin haben sie aber unterschiedliche Vorstellungen. Das Stadtoberhaupt verfolgt eine flächendeckende Strategie und hat auch dafür einen Masterplan, in diesem Fall unter dem Titel „Stadtgrün“. Die Stadtratsfraktion bringt gezielte Modelle wie Tiny Forests oder einen Aktionsplan für Biodiversität in die politische Debatte ein. Pocket Parks, Tiny Forest, „1000 Zukunftsbäume für Frankenthal“, Grünpatenschaften: Was passt zu Frankenthal, und was hat Aussichten auf einen nachhaltigen Erfolg?

Was versteht man unter einem Tiny Forest?

Das ist der Fachbegriff für ein möglichst dicht bewachsenes Waldstück auf kleinster Fläche. Auf einem Grundriss in Tennisplatzgröße sollen einheimische Baum- und Straucharten schnell und dicht heranwachsen und so das innerstädtische Mikroklima verbessern, indem sie die Umgebung abkühlen, aber auch Kohlendioxid binden. Nach der sogenannten Miyawaki-Methode, benannt nach einem japanischen Botaniker, können binnen drei Jahren bereits autarke Ökosysteme heranreifen.

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Gibt es diese Ökosysteme schon in der Region?

Ja. In Ellerstadt (Landkreis Bad Dürkheim) ist westlich des Industriegebiets vor viereinhalb Jahren ein Miniwald angepflanzt worden. Er war seinerzeit der erste in Rheinland-Pfalz und der vierte bundesweit. Trotz anfänglicher Trockenheit seien die Setzlinge gut gediehen, und die Bevölkerung profitiere von der Biodiversität, ist den Frankenthaler Grünen berichtet worden. In Gerolsheim ist vor drei Jahren in den Dörrwiesen eine solche Waldinsel angelegt worden. Auf dem Mannheimer Lindenhof wächst seit zwei Jahren der erste Miniwald in Baden-Württemberg heran.

Was unterscheidet einen Tiny Forest von einem Pocket Park?

Unter einem Pocket Park versteht man gärtnerisch gestaltete Oasen zu Aufenthalts- und Erholungszwecken, weswegen darin auch Wege angelegt und Bänke aufgestellt werden. Der Pflegeaufwand ist entsprechend höher. Sie haben nicht nur einen positiven Einfluss aufs Stadtklima, sondern erfüllen auch individuelle Bedürfnisse nach Regeneration im Grünen.

Temperaturanzeige vorigen Juni in der Bahnhofstraße. Foto: Andreas Lang

Welches von beiden Modellen hat Aussicht auf eine Realisierung in Frankenthal?

„Das Pocket-Park-Konzept stellt grundsätzlich ein interessantes Thema mit erkennbarem Potenzial für die Stadtentwicklung dar, insbesondere im Hinblick auf Klimaanpassung und ökologische Aufwertung urbaner Räume“, informiert eine Sprecherin auf Anfrage. Gerade mit Blick auf die in weiten Teilen stark versiegelte Innenstadt könnten solche Ansätze perspektivisch einen Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas leisten. Die Überlegungen dazu befänden sich aber in einem frühen Stadium. Auf einen Antrag der Grünen Ende vorigen Jahres im Stadtentwicklungsausschuss hin hatte das Rathaus mitgeteilt, dass die Stabsstelle „erste Planungen“ angestoßen habe.

Und wie stehen die Chancen für einen Miniwald?

Dafür verweist die Stadt jenseits des Masterplans Stadtgrün auf den übergeordneten Stadtentwicklungsprozess „Frankenthal 2035“. Eine ökologische Komponente darin könnte ein Tiny Forest sein, etwa als Ausgleichsfläche am Stadtrand für eine weitere Versiegelung in der Kernstadt. Für einen Miniwald müsste allerdings ein Standort gefunden werden. Wiesenflächen umzuwandeln, wäre kontraproduktiv, warnen die Grünplaner der Stadt. Um sie als Biotope für Insekten zu erhalten, sollten gerade keine Gehölze heranwachsen.

In der Bahnhofstraße war den Kastanien bereits Anfang August der Hitzestress anzusehen. Foto: Andreas Lang

Wenn schon keine zusammenhängende Fläche: Wie sieht dann die dezentrale Lösung aus, um Frankenthal klimaresilienter zu machen?

Die Verwaltung setze bereits gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas um, erinnert die Stadtsprecherin. Ein zentrales Projekt ist das Programm „1000 Zukunftsbäume für Frankenthal“. Seit Jahresbeginn sind bereits mehr als 150 Bäume gepflanzt worden, rund 60 davon im Ostpark. Im Herbst sollen dort 23 weitere und im gesamten Stadtgebiet 100 weitere folgen. „Damit leisten wir einen direkten Beitrag zur Verbesserung des Mikroklimas sowie zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität im Stadtgebiet.“

Die Stadt verfolgt also punktuelle Maßnahmen wie Pocket Parks und vernetzte Grünstrukturen mit einem Baumatlas. Was kann jeder einzelne tun, um zur positiven Klimabilanz beizutragen?

Jenseits einer Spende eines „Zukunftsbaums“ könnte er oder sie zum Beispiel eine Grünpatenschaft übernehmen, so wie etwa Pionier Peter Clemens, der in Eppstein den Neuköllner Platz sauber hält. Wer sich um eine Grünfläche oder ein Baumbeet kümmern will, kann zur Absicherung der Risiken Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger kontaktieren. Umweltbewusste könnten auch den Storchenwald zwischen Eppstein und Studernheim lichten. Dort haben vor knapp vier Jahren die Fridays-for-Future-Gruppe und das städtische Klimaschutzmanagement je 25 Traubeneichen und Feldahorne eingepflanzt und die Setzlinge mit 130 Sträuchern geschützt. „Nach Durchführung der Pflanzaktion hat die Bereitschaft für nachfolgende Pflegearbeiten stark nachgelassen.“