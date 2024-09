In Frankenthal soll ein Aktionsbündnis Bezahlbares Wohnen gebildet werden. Das hat die Stadt mitgeteilt. Das Gremium soll sich aus Vertretern der Stadtverwaltung, des Stadtrats, von Wohnungsunternehmen, Interessengruppen, Verbänden sowie aus unabhängigen Experten zusammensetzen. Es soll wichtige Impulse für den Wohnungsbau liefern und dem Informationsaustausch, der Vernetzung und Förderung des Dialogs zwischen Wohnungsmarktakteuren zu grundsätzlichen und aktuellen Themen dienen. Ziel sei die Förderung sozialer Belange des Wohnens, um bedarfsgerechtes Wohnen für alle Frankenthaler zu sichern.

„Schaffung von gefördertem Wohnraum ist eine der drängendsten Herausforderungen. Hier müssen Verwaltung, Investoren, Verbände und weitere Experten enger zusammenarbeiten. Aus diesem Grund bilden wir erstmals ein Aktionsbündnis Bezahlbares Wohnen für Frankenthal“, wird Oberbürgermeister und Baudezernent Nicolas Meyer in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Das Aktionsbündnis solle dem Kennenlernen der unterschiedlichen Akteure dienen sowie dazu, Lösungsbeiträge zu erkennen, ein gemeinsames Problemverständnis aber auch konkrete Maßnahmenvorschläge zu erarbeiten und so insbesondere die Umsetzung der „Roadmap Wohnungsbau Frankenthal“ mit ihren fünf Etappenzielen unterstützen. In Frankenthal müsse in den nächsten Jahren mehr und schneller gebaut werden. Verfahren müssten deshalb beschleunigt werden. Um einen gemeinsamen Weg zu einem Neustart aufzuzeigen, habe Meyer mit seinem Team der Stadtentwicklung die einstimmig im Stadtrat beschlossene Roadmap Wohnungsbau mit fünf Etappenzielen aufgestellt, die es nun gelte abzuarbeiten. Im ersten Etappenziel soll Baurecht für bis zu 700 Wohnungen entstehen.