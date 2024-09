Eine feurige Rasur, aufblasbare Toiletten, Balanceakte in Baumgipfelhöhe: Wer am Samstag beim Kulissenblick des Technischen Hilfswerks (THW) genau hinschaute, konnte spannende und skurrile Geschichten entdecken über den Alltag im Katastrophenschutz.

Ein bisschen wie im türkischen Barbershop fühlt sich Dennis Scheller. Mit Lederschürze und dicken Handschuhen steht der Bergungshelfer den ganzen Samstag an der Esse. Bis zu 2000 Grad Hitze verströmen Feuer und Brandeisen, mit denen er Baumscheiben mit dem THW-Logo stempelt. Abends werde er keine Haare mehr an den Unterarmen haben, sagt er. Im Barbershop lassen sich Herren per Abflammtechnik die Ohren enthaaren. Scheller bekommt die heiße Armrasur gratis. Doch die Haare wachsen ja nach. Und die Besucher freuen sich über die hölzernen Andenken.

Die Feldschmiede sei ein Relikt vergangener THW-Zeiten, verrät Scheller, der im bürgerlichen Leben