In diesen Zeiten eine seltene Nachricht: Der Neubau der Realschule plus in Bobenheim-Roxheim liegt nicht nur im Kostenrahmen, sondern auch vor dem Zeitplan.

„Wann ist der Bau fertig?“, fragte Michael Müller (SPD), Bürgermeister von Bobenheim-Roxheim, Mitte April im Bauausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises. Eine Frage, die den hauptamtlichen Ortschef schon eine Weile verfolgt, wie er den Anwesenden in der außerordentlichen Sitzung vor Ort auf der Baustelle noch einmal ins Gedächtnis rief. Vor mehr als zehn Jahren ging die Gemeinde damit in die Planung, die Realschule plus neu zu gestalten. Beispielhaft für das mehrfach verzögerte Vorhaben: Die frühere Schätzung, das Schulbauprojekt werde elf Millionen Euro kosten, stammte aus den Jahren 2015/16. Vom Planentwurf bis zu einem realistischen Starttermin dauerte es sechs Jahre.

Bekannt ist längst, dass die Kosten für den Abriss des Anbaus aus den 1960er-Jahren und den Bau eines neuen, modernen Schulgebäudes bei rund 24 Millionen Euro liegen werden – exklusive der rund drei Millionen Euro, die für die Aufstellung und Miete der temporären Containerschule veranschlagt wurden. Entsprechend vorsichtig dürfte nicht nur Müller geworden sein, wenn es um Prognosen geht.

Rohbau derzeit im Kostenrahmen

Als Antwort erhielt Müller im April jedoch eine erfreuliche Antwort: Man liege beim Rohbau sogar vier Wochen vor dem Zeitplan, sagte Lothar Eberweiser von der Bauabteilung der Kreisverwaltung. Läuft es weiter so reibungslos, dann könnte der Rohbau im September fertig sein. Von da an sind drei weitere Jahre Bauzeit veranschlagt, bis das Projekt abgeschlossen ist.

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Beim Rhein-Pfalz-Kreis nachgefragt, ob diese Aussage Anfang Juni noch Bestand hat, teilt eine Sprecherin mit: Man liegt weiterhin vor dem Bauzeitenplan, wenn auch nur noch zwei Wochen. Die Kosten bewegen sich derzeit ebenfalls im eingeplanten Rahmen. Für diese Bauphase sind rund 7,5 Millionen Euro vorgesehen.

Lob für den Bauleiter

Lothar Eberweiser führte diesen positiven Zwischenstand auf die Arbeit des Bauleiters zurück. Dieser dokumentiere den Fortschritt nicht nur detailgenau. Ihm sei es auch gelungen, die Abläufe der verschiedenen Firmen auf der Baustelle so zu koordinieren, dass es bisher zu keinen größeren Verzögerungen gekommen sei. „Wie ein Reißverschluss“ müsse das Zusammenspiel der unterschiedlichen Unternehmen vor Ort funktionieren.

Im Mai wurden beispielsweise die Abrissarbeiten des Heizkellers abgeschlossen und eine neue Betondecke auf dem Heizraum fertiggestellt. Bis zum 15. Juni soll die Deckenschalung entfernt werden. Von da an können Innenarbeiten wie Putz-, Ausbesserungs-, Maler- und Bodenarbeiten beginnen.

Heizraum abgesenkt

Ziel der aktuellen Bauphasen war die Herstellung eines Kellergeschosses und die Ertüchtigung des Bestandskellers am Altbau sowie die Herstellung der Fundamente und der Bodenplatte. Eine Besonderheit dabei: Der bestehende Heizraum musste 70 Zentimeter gesenkt werden, damit das ganze Gebäude ebenerdig begehbar sein kann.

Im April sah es bei der Besichtigung der Baustelle noch anders aus: Zu der Zeit liefen vor allem Arbeiten am Heizraum. Foto: hest

Seit April wurde auch die Unterkonstruktion der Decke im ersten Teil des geplanten Erdgeschosses hergestellt. Dort, wo der Neubau nicht unterkellert ist, sind Fundamente entstanden. Außerdem wurden Leerrohre für Versorgungsräume für den zweiten Teil des Erdgeschosses ausgelegt.

Vergabe für Lüftungsanlage steht an

Weiter geht es jetzt mit der Betonierung der Bodenplatte und den Arbeiten an der Decke für das Erdgeschoss. Wenn der Statiker die Decke freigibt, wird damit begonnen, das erste Obergeschoss hochzuziehen. Derzeit werde der Bauzeitenplan mit Blick auf die Ferien- und Urlaubszeit angepasst. Die Kreisverwaltung geht nach wie vor davon aus, dass die Rohbauarbeiten „September bis Oktober“ fertig sein könnten.

Auch die Planungen für die nachfolgenden Aufgaben schreiten voran. Am 15. Juni entscheidet der Kreisausschuss über die Auftragsvergabe einer rund 800.000 Euro teuren Lüftungsanlage für den Neubau. Dann sollen auch die Metallbau- und Verglasungsarbeiten vergeben werden, für die anderthalb bis zwei Millionen Euro anfallen könnten und die im Januar 2027 beginnen sollen. Beide Vergaben beschäftigen zunächst den Bauausschuss am 11. Juni. Der entscheidet am Donnerstag auch über die Vergabe eines Nahwärmeverteilers, „um die Wärmeversorgung im Schulzentrum bis zum Winter sicherzustellen“, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Die Kosten dafür werden mit rund 115.000 Euro veranschlagt.