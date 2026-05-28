Christian Baldauf ist neuer Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz. Seinen Abschied aus dem Landtag hat er im Anschluss verkündet. Trotzdem will er politisch aktiv bleiben.

Wenn der Aufsichtsrat der rheinland-pfälzischen Lottogesellschaft über einen neuen Geschäftsführer entscheidet, dürfte sich das öffentliche Interesse in Grenzen halten. Nicht so an diesem Donnerstagmittag. Die zunächst angekündigte Doppelbesetzung der Lotto-Spitze durch Christian Baldauf (CDU) und SPD-Mann Hendrik Hering sorgte vorab für eine öffentliche Debatte, die letztlich zum Rückzug Herings führte. Selten dürfte die Wahl eines neuen Geschäftsführers bei Lotto Rheinland-Pfalz im Vorfeld derart viel Aufmerksamkeit bekommen haben.

Rund anderthalb Stunden dauerte nach Baldaufs Angaben die außerordentliche Aufsichtsratssitzung, in der er einstimmig zum neuen Geschäftsführer gewählt wurde. „Ich fühle mich sehr gut dabei“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch nach der Sitzung. Es sei ein toller Job. Verdienen soll er künftig rund 200.000 Euro im Jahr, in etwa doppelt so viel wie bisher als Landtagsabgeordneter. Das Geld sei aber nicht der Grund, weshalb er die Stelle angenommen hat, wie er betont.

Baldauf zum Verzicht: „Großer Wermutstropfen“

Die Stelle tritt er bereits ab 1. Juni an – also nächste Woche. Im Vorfeld wurde gerätselt, ob er als Lotto-Chef sein Direktmandat im Landtag behalten würde. Er war bis dahin dienstältester Landtagsabgeordneter und Alterspräsident im neu gewählten Parlament. Kurz nach 16 Uhr war am Donnerstag klar, dass auf seine 25 Jahre im rheinland-pfälzischen Landtag kein weiteres mehr hinzukommt. Da ging die E-Mail beim Landtag ein, dass Baldauf auf sein Mandat verzichten wird.

„Das ist der große Wermutstropfen, dass ich mein Mandat nicht weiterführen kann“, sagt der Frankenthaler, der im März zum sechsten Mal hintereinander das Direktmandat bei einer Landtagswahl im Wahlkreis seiner Heimatstadt für sich entscheiden konnte. Er begründet den Verzicht mit dem möglichen Interessenkonflikt, der entstehen könnte, wenn er beide Positionen parallel bekleidet.

Baldauf: Vor der Wahl nichts gewusst

„Wenn im Landtag beispielsweise über den Glücksspielstaatsvertrag gesprochen wird und ich im Plenum sitze“, nennt er ein mögliches Szenario, bei dem er sich in der Doppelrolle nicht wohl fühlen würde. Er habe sich außerdem gesagt: „Ich kann nicht alles machen, ich muss mich entscheiden.“ Aus juristischer Sicht sei es außerdem eine Grauzone, beide Ämter zu bekleiden.

Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) rückt als B-Kandidatin in den Landtag nach, wenn sie das Mandat annimmt. Archivfoto: Bolte

Vor der Landtagswahl sei nicht klar gewesen, dass die Position des Lotto-Chefs verfügbar sein wird, erklärt er sich im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Erst am Ende der Koalitionsverhandlungen habe sich diese Möglichkeit eröffnet. Da habe auch festgestanden, dass die CDU das von Baldauf favorisierte Wirtschaftsministerium nicht erhalten wird. Nach „intensiver Überlegung“, auch in Abstimmung mit seiner Familie, habe er sich für die Position bei Lotto entschieden. „Ich kann da ganz viel bewegen“, sagt er.

Kritik in den sozialen Medien

In einer von Baldauf später am Tag veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „Mir ist bewusst, dass dieser Schritt gerade für Bürgerinnen und Bürger, die mir bei der letzten Landtagswahl ihre Stimme gegeben haben, überraschend kommt. Umso dankbarer bin ich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde.“

Hätte es ein Szenario gegeben, in dem er Landtagsabgeordneter geblieben wäre und Lotto Rheinland-Pfalz eine Absage erteilt hätte? „Wenn es Beschneidungen meiner Funktion als Geschäftsführer gegeben hätte, dann hätte ich es nicht gemacht“, sagt er. Ein Szenario, das möglicherweise Realität geworden wäre, hätte es eine Doppelspitze gegeben.

Dass nicht jeder Verständnis für diese Entscheidung aufbringt, gerade nach einem intensiv geführten Wahlkampf, bei dem unter anderem Markus Söder der Stadt Frankenthal einen Besuch abstattete, lässt sich an den Kommentaren unter Baldaufs Facebook-Auftritt erkennen. Dort erntet er deutliche Kritik.

Baldauf bleibt im Stadtrat

Seine Lösung: Er will weiterhin für die Menschen in seinem Wahlkreis ansprechbar bleiben. „Es ändert sich nichts“, sagt er. Er könne zwar keine Reden im Landtag mehr halten und keine kleinen Anfragen stellen, den direkten Draht zur Landespolitik habe er aber weiterhin. Und er wolle weiterhin ein offenes Ohr für die Bürger in Frankenthal und im Umland haben.

Vor der Wahl sei nicht klar gewesen, dass die Position des Lotto-Chefs verfügbar sein wird, erklärt Christian Baldauf. Symbolfoto: Thomas Frey/dpa

Sein Mandat im Stadtrat von Frankenthal will er behalten. „Ich werde in der Arbeit hier in Frankenthal für die Leute nichts ändern und bin genauso ansprechbar wie bisher auch“, sagt der Jurist. Was nun mit seiner im Vorjahr gegründeten Beratungsgesellschaft CBC GmbH passiert, ist noch unklar. Er selbst werde dort keine Führungsaufgaben mehr wahrnehmen. Ob die Firma in irgendeiner Weise bestehen bleibt, ist unklar. Bisher existiert sie ohnehin nur auf dem Papier.

B-Kandidatin im Mittelpunkt

Offen ist die Frage, was mit Baldaufs Mandat ab nächster Woche passiert. Bei der Landtagswahl war Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU) die B-Kandidatin von Christian Baldauf. Im Wahlkampf war sie kaum an Baldaufs Seite zu sehen, ging mit ihm aber am Wahltag durch einige der Wahllokale, um sich bei den Helfern zu bedanken. Seit 2024 ist sie Ortsbürgermeisterin von Lambsheim.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sie künftig den Wahlkreis im rheinland-pfälzischen Landtag, neben Magali Leidig-Petermann (SPD), vertreten wird. Für eine Stellungnahme zur Frage, ob sie das Mandat annimmt, war Eisenbarth-Wahl am Donnerstag jedoch nicht zu erreichen. Somit bleibt auch die Frage offen, ob sie ihr Ehrenamt als Bürgermeisterin behält, wenn sie in den Landtag einzieht. Baldauf zufolge müsste sie das Mandat sofort, also ab Juni, antreten.