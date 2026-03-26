Der gute Wille ist ja da, jungen Menschen eine Skate- und Bikeanlage einzurichten. Aber wenn das Jahre dauert, kann denen die Lust vergehen, findet Andreas Lang.

Der Schlusssatz von Frankenthals Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) in der jüngsten Mitteilung zum Sachstand der vorgesehenen Skateanlage am Nordring entbehrt nicht einer gewissen Ironie: „Wer heute mitgestaltet, gestaltet den Treffpunkt von morgen.“ Übersetzt auf dieses Projekt, lautet er präziser: „Wer seit 2021 mitgestaltet hat, sieht vielleicht 2027 ein Resultat.“ Viele der Pioniere von damals dann also nicht mehr als Minderjährige.

Projekt zieht sich wie Kaugummi

Ja, OB Meyer hat auch diese Altlast geerbt, und er sieht sich immerhin in der Pflicht gegenüber den jungen Skatern und Bikern. Aber die Bauplanung zieht sich wie Kaugummi, und die Finanzierung bleibt ein Rätsel. In der langen Zwischenzeit suchen sich Jugendliche für ihren Bewegungsdrang Alternativen, aktuell einmal mehr im Ziegelhofwäldchen. Die Fakten, die sie mit dem wilden Parcours dort geschaffen haben, hat die Stadt prompt wieder eingeebnet.

Auf absehbare Zeit können sich Skater nicht auf einem ausgewiesenen Gelände austoben. Verdruss darüber nimmt die Stadt nicht wahr, eher Verständnis und geduldige Prozessbeteiligung. Aber es wird Zeit, dass die Freizeitsportler aufs Skateboard oder aufs Mountainbike steigen dürfen. Ihre Abstimmung mit Rädern am Ziegelhofweg zeigt, dass sie endlich aus den Startlöchern wollen.