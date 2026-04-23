Für die einen ist es ein Kraftakt, für die anderen eine unendliche Geschichte: Eine städtische Anlage für Skater soll kommen. Aber bis Boards rollen, wird es noch dauern.

Die Kids der ersten Stunde gehen mittlerweile auf die 30 zu. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal ist damit eigentlich nicht mehr der erste Ansprechpartner für ihren lang gehegten Wunsch. Nichtsdestotrotz halten die jungen Männer Kontakt zu Michael Krauß und Marius Reuter in der Zuckerfabrik. Dort hat die Schnittstelle zwischen Verwaltung und Jugendlichen ihren Sitz. Dort treffen sich an diesem Dienstagabend knapp zwei Dutzend Vertreter beider Seiten, um wieder einmal über ein gemeinsames Herzensanliegen zu beratschlagen: die Realisierung einer städtischen Skateranlage, die bei Bedarf um einen Pumptrack für Mountainbiker erweitert werden könnte.

Die Idee ist schon fünf Jahre alt, und in der Zwischenzeit hat sich auch schon einiges bewegt: Ein Standort ist final festgezurrt, der Stadtrat hat grünes Licht für die Bauplanung und deren Finanzierung gegeben, ein Planungsbüro hat einen brauchbaren Entwurf zu Papier gebracht. Doch das sind alles nur vorbereitende Maßnahmen, um den Freizeitsportlern in mittlerer Zukunft freie Fahrt auf ihren Boards und Bikes auf einem offiziellen Track zu gewähren – und damit die Nerven von Anwohnern zu schonen.

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Alternative Strecken erobert

Dass die Szene sich in der Zwischenzeit ihre eigenen Strecken gesucht hat, zunächst auf dem Jakobsplatz, aktuell im Wäldchen am Ziegelhofweg, hat immer wieder zu unüberhörbaren Konflikten mit Anwohnern und anderen Nutzern geführt. Die Stadt hat mit Verständnis für die konträren Standpunkte vermittelnd eingegriffen, das Kinder- und Jugendbüro pflegt gute Kontakte zur Szene. Zwischendurch bot sich der Festplatz an der Benderstraße als idealer Standort für eine abgelegene Anlage an – bis dort das Containerdorf für Geflüchtete aufgebaut werden musste.

Die Skateranlage soll auf der Wiese hinter dem Bolzplatz am Nordring entstehen. Foto: Andreas Lang

Für eine Skateranlage musste der Reset-Knopf gedrückt werden. Voriges Jahr ist zumindest ein allseits passables Gelände gefunden worden: die Grünfläche an der Einmündung der Carl-Benz-Straße in den Nordring. Südwestlich an den dortigen Bolzplatz anschließend könnte auf rund 800 Quadratmetern ein Parcours für Skateboards entstehen, mit einer Funbox, Vulcans und einer Slappy Curb, wie die Obstacles, also Hindernisse, in der Skatersprache heißen.

Planen und finanzieren

Der Idee stehen aber noch bürokratische und finanzielle Hürden im Wege. Politisch ist das Entgegenkommen an die Szene zwar gewollt, das Angebot soll die Nutzer nichts kosten und an keine Öffnungszeiten gebunden werden. Doch die Erschließung des Geländes muss sauber geplant werden, mit der Vorlage eines Bebauungsplans in den städtischen Gremien rechnet Karin Geisler von der Grünplanung frühestens im nächsten Jahr. Ein zwischenzeitlicher Verdacht auf Altlasten im Untergrund ist mittlerweile ausgeräumt.

Östlich der Skateranlage wäre ausreichend Platz für einen Pumptrack für Mountainbiker. Repro: Andreas Lang

Und dann muss die Anlage noch finanziert werden. Gesamtkosten von 1,7 Millionen Euro stehen im Raum. Ohne externe Förderung wird die beträchtlich verschuldete Stadt diese Investition nicht stemmen können. Um Zuschüsse aus der aktuell angedachten Sportstättenförderung reißen sich seit Jahren die Frankenthaler Vereine mit Verweis auf den desolaten Zustand ihrer Rasenplätze.

Besucher aus Ludwigshafener Norden

„Das Projekt ist für uns schon eine Hausnummer“, verdeutlicht der zuständige Dezernent Bernd Leidig (SPD) seinen Gesprächspartnern in der Zuckerfabrik die Dimension. Diese sind nicht nur aus Frankenthal gekommen. Gleich mehrere Jungen zwischen zwölf und 14 berichten, dass sie aus Oppau oder Edigheim mit ihren Mountainbikes angefahren kommen. Mit diesem Untersatz stellen sie die zweite Zielgruppe dar, für die auf dem Gelände in Sichtweite zur Stadtklinik theoretisch Platz wäre.

Biker könnten sich auf einem Pumptrack mit Stepper, Anlieger, Table und Wallride austoben. Allerdings sind die Drähte des Kinder- und Jugendbüros zu dieser Klientel noch recht dünn. Ob ein Mountainbike-Parcours überhaupt angenommen würde, ist noch nicht realistisch einzuschätzen. Andererseits präparieren sich Biker im Ziegelhofwäldchen immer wieder Strecken, zum Verdruss der Anwohner, Spaziergänger und Hundebesitzer dort. Kaum hat die Stadt die Erdhügel auf den Seitenpfaden planiert, wachsen sie schon wieder aus dem Boden.

Kaum hatte die Stadt das Gelände im Ziegelhofwäldchen eingeebnet, haben sich Mountainbiker schon wieder Hindernisse geschaffen. Foto: Andreas Lang

Am Ende der recht produktiven Denkwerkstatt im Kinder- und Jugendbüro ist ein gewisser Frust nicht zu überhören. Die jungen Skater, die sich auf einen Beteiligungsprozess mit den Stadtplanern eingelassen und mittlerweile sogar einen Verein zu ihrer Interessensvertretung gegründet haben, kommen in die Jahre, ohne greifbare Ergebnisse zu sehen. Die Stadtspitze sieht sich ihnen gegenüber im Wort, stößt Prozesse an, muss sich aber andererseits an Baurecht und Haushaltsdisziplin halten. „Wir sind schon weit gekommen“, verbreitet Leidig Zuversicht. Am Ziel sind die Skater aber auch im sechsten Jahr der Beratungen allenfalls verbal, nicht auf den Boards.