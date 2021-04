Ein Beispiel dafür, dass der Betrieb von Freizeitanlagen für Kinder und Jugendliche zu Konflikten führen kann, ist der Skatepark im Pilgerpfad in der Nähe des Jakobsplatzes. Vor allem über Lärm hatten sich Anwohner aus der Umgebung beschwert. „Der Konflikt schwelt schon lange“, weiß Beigeordneter Bernd Leidig (SPD). Aber immerhin sei es gelungen, nun Regelungen für ein besseres Miteinander zu finden.

„Bei Kindern und Jugendlichen ist der Platz sehr beliebt“, sagt Leidig. Und die Skater-Szene sei gut vernetzt – was dazu führe, dass auch junge Leute aus dem Umland die Frankenthaler Anlage nutzten. Das erzeugt noch mehr Betrieb – zum Verdruss der Nachbarn. Und Nachbarn gibt es – dank angrenzender Hochhaus-Bebauung – viele.

Im Sommer habe er daher – anlässlich der laufenden Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Pilgerpfad-Gebiets – das Gespräch gesucht, berichtet Leidig: mit jungen Leuten, mit Anwohnern und mit dem ehrenamtlichen Paten der Anlage. „Es ging um den Zustand des Platzes, aber auch um Regeln“, sagt der Beigeordnete. „Teils erhitzt, teils aber auch überraschend sachlich“ sei das Ganze abgelaufen. Dass man versuchen müsse, „mit Vorschlägen beider Seiten zu einem Kompromiss zu kommen“ – darauf habe man sich verständigen können.

Bei einer „Telefonschalte“ mit Jugendlichen im Dezember sei man sich einig geworden, „dass die Vorschläge machen“, wie man Konflikte vermeiden könne, berichtet Leidig. Im Februar, bei einer Videokonferenz mit Betroffenen und Kinder- und Jugendbüro sei es dann gelungen, den angestrebten Kompromiss zu finden. „Das heißt nicht, dass nun alle absolut glücklich sind“, weiß Leidig. Aber man könne doch hoffen, dass es jetzt besser laufe.

Konkret: Die Benutzerregeln sind klarer und in einigen Punkten auch strenger gefasst als bisher. So ist die Anlage sonn- und feiertags geschlossen. Statt der Aufforderung, den Betrieb „bei Eintritt der Dämmerung“ einzustellen, sind jetzt am Platz Uhrzeitangaben zu finden: Von November bis März soll spätestens um 18 Uhr Schluss sein, sonst um 20 Uhr. Gleichwohl gilt nach Einschätzung der Verwaltung: Eine Dauerlösung kann auch das nicht sein; mittelfristig muss ein weniger problematischer Standort gefunden werden. „Das wird nicht einfach“, schätzt Leidig. Denn dieser Platz muss so weit weg von Wohnbebauung liegen, dass Lärm keine große Rolle mehr spielt – zu weit abgelegen soll er aber auch nicht sein.