Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) und das Kinder- und Jugendbüro der Stadt laden Kinder und Jugendliche am Mittwoch, 4. September, zu einem Informationsworkshop zur Planung einer Skate- und Mountainbikeanlage in Frankenthal ein. Der Workshop findet von 17 bis 19 Uhr im Kindertreff Juniorclub (Stephan-Cosacchi-Platz 3) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte könnten dort ihre Ideen und Vorstellungen für eine Skate- und Mountainbikeanlage einbringen, berichtet OB Meyer. Wie es in der Pressemitteilung der Stadt weiter heißt, wird der Workshop von dem auf Skateanlagen und Pumptracks spezialisierten Planungsbüro LNDSKT aus Köln geleitet.

Ziel sei es, einen besseren Einblick darüber zu bekommen, wie das Gelände aussehen könnte und was es kosten würde, um die weitere Planung zu konkretisieren. Die Ergebnisse sollen dann den politischen Entscheidungsträgern präsentiert werden. Bereits während der Pandemie waren Kinder und Jugendliche an die Verwaltung mit dem Wunsch nach einem neuen Angebot für Skater und Mountainbiker herangetreten. Das soll nun im Industriepark Nord auf einer 800 Quadratmeter großen Fläche zwischen Nordring und Carl-Benz-Straße entstehen.