Die zur Untersuchung und zum Testen von möglichen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus eingerichtete Fieberambulanz in der Stadtklinik Frankenthal stellt nach Angaben der Verwaltung am Donnerstag, 11. Juni, den Betrieb ein. Hintergrund seien die in den zurückliegenden Wochen kontinuierlich gesunkenen Patientenzahlen in der Region. In Frankenthal hat es seit März 44 bestätigte Ansteckungen mit Sars-CoV-2 gegeben; davon gelten 41 laut Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis wieder als genesen. Zwei Todesopfer waren in der Stadt bislang zu beklagen. Tests auf den Covid-19-Erreger sind laut Stadt zukünftig bei den niedergelassenen Hausärzten oder im Bedarfsfall in der Stadtklinik möglich. Zurückgebaut werde auch das in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule mit Feldbetten ausgestattete Notlazarett. Die Halle werde wieder für schulische Zwecke benötigt. Die zwischenzeitlich auf dem Schulgelände eingerichtete Testambulanz ist bereits seit Ende April geschlossen. Weiter erreichbar für Fragen rund um das Thema Corona bleibt laut Stadt die zentrale Hotline 06233 7713232, die montags bis freitags von 10 bis 14 Uhr besetzt ist. Menschen mit Hörbehinderung können sich über die Messenger-Dienste WhatsApp und Telegram schriftlich unter der Nummer 0151 21027690 an die Stadtverwaltung wenden.