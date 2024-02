Der 57-jährige Uwe Scherr leitet seit August 2020 das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Kaiserslautern. Der Anfang in der Corona-Zeit war nicht einfach für den ehemaligen Profi des FCK. Mittlerweile trägt die Arbeit auf dem Fröhnerhof Früchte. Einen großen Wunsch hat der NLZ-Leiter noch.

Zwischen den Jahren war es mal ruhig am Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FC Kaiserslautern am Fröhnerhof. Kein Trainingsbetrieb, keine Besprechungen. Für Uwe Scherr, den Leiter des NLZ, die Gelegenheit, mal auszuspannen, um dann im neuen Jahr mit neuer Energie zu starten. „Ich bin ja seit meiner Schalker Zeit im Ruhrgebiet beheimatet. Aber durch die Arbeit hier in Kaiserslautern bin ich nicht so viel zu Hause. Da nutze ich so ein paar freie Tage gerne, um die mal zu Hause zu verbringen“, sagt der 57-Jährige.

Seit August 2020 ist Scherr, Inhaber der Fußballlehrer-Lizenz, der Leiter des FCK-Nachwuchsleistungszentrums. Der Beginn fiel wegen der Corona-Pandemie in eine schwierige Zeit. „Der Start war damals natürlich nicht so einfach“, erinnert er sich. „Corona-bedingt war das schon schwierig, weil wir ja mehr als 200 Kinder hier haben. Die durften dann auch nicht trainieren.“

Und so war gleich sein Improvisationstalent gefordert: „Wir haben Möglichkeiten gesucht, wie wir das auffangen können, haben sehr viele Online-Trainingseinheiten mit den Kindern gemacht. Aber das hat ja nie das Gruppen- und Mannschaftstraining ersetzt.“ Scherr ist der Meinung, „dass diese Zeit viele Spieler auch ein bisschen Entwicklung gekostet hat“.

Doch seit dem erschwerten Start hat sich am Fröhnerhof einiges getan. Mit dazu beigetragen hat auch, dass die FCK-Profis wieder in der Zweiten Bundesliga spielen. Denn „als der Verein in der Dritten Liga gespielt hat, standen im Nachwuchsbereich weniger Mittel zur Verfügung“, berichtet Scherr. „In der Zeit sind sehr viele Talente von den größeren Vereinen ganz einfach weggeholt worden.“

Mittlerweile spielen die A- und B-Junioren wieder in der Bundesliga. Auch das hilft, Nachwuchs für den FCK zu gewinnen, wie Scherr bestätigt: „Auf jeden Fall: Wenn man alle Tabellen betrachtet, sind wir ab der U17 bis nach unten sehr, sehr gut aufgestellt. Und das hauptsächlich mit Spielern aus der Region. Da haben wir sehr gut aufgeholt.“

Und in gewisser Weise findet es der NLZ-Leiter auch „beruhigend“, dass weder die U19 noch die U17 nach dieser Saison absteigen können. Denn ab Sommer greift das Projekt Zukunft des DFB und der DFL. Dann wird es eine U17- und U19-Nachwuchsliga geben. Und dafür sind Vereine, die ein Nachwuchsleistungszentrum haben, dauerhaft qualifiziert. „Ich glaube persönlich, dass das für einen Verein wie den 1. FC Kaiserslautern sehr gut ist“, sagt Scherr.

Elf Mannschaften sind im Sportpark Rote Teufel beheimatet. Von der U9 bis zum Oberligateam der U21, wie Scherr hervorhebt: „Für die U21 bin ich ja auch zuständig“, sagt er. „Um das noch mal klar zu sagen: Das ist eine Amateurmannschaft. Wir spielen mit Amateuren, die hier nur geringfügig verdienen. Wir haben auch viele Spieler, die hier an der Uni studieren.“ Die U21 habe eine wichtige Funktion: „Sie soll ein Stück weit das Bindeglied sein für Spieler, die aus der Jugend nach oben kommen und den Sprung schaffen.“

Um elf Mannschaften mit Spielern aus der Region zu bestücken, muss sich der FCK umschauen. Das läuft laut Scherr über das Scouting-Netzwerk, das Nikolaos Toulatos anführt. „Wir schauen natürlich auch im unteren Bereich bei den gegnerischen Mannschaften nach guten Spielern, halten Sichtungslehrgänge ab“, so Scherr. „Wir sind in den Stützpunkten vertreten. Unsere Scouts schauen regelmäßig in den verschiedenen Ligen. Hier sind wir wieder ordentlich aufgestellt.“

Dabei ist der Einzugsbereich noch überschaubar. „Das Weiteste ist Trier“, berichtet Scherr. „Aber im Grunde genommen schauen wir uns so im Umkreis von etwa 50 Kilometern um, also auch noch im Saarland oder in der Ecke Ludwigshafen, Mannheim.“

Und wenn es irgend geht, ist der 57-Jährige bei den Spielen der FCK-Nachwuchsteams dabei. „Am Wochenende versuche ich, so viele Spiele wie möglich unserer Mannschaften zu sehen“, erzählt er. „Was das Schöne ist, man sieht da immer eine Entwicklung. Sei es von den Mannschaften, sei es von den Trainern. Das habe ich immer im Blick, da bin auch am liebsten mit auf der Trainerbank – egal ob das die U9 oder die U21 ist.“ In der Regel sei er sieben Tage die Woche am Fröhnerhof. Ein normaler Arbeitstag habe für ihn „schon zehn, zwölf, 14 Stunden“, die er mit Fußball beschäftigt ist. Denn elf Mannschaften brauchen natürlich auch alle Trainer, Cotrainer und Betreuer – eine Trainerin ist die Neidenfelserin Jessica Dennerle.

„Auch da schauen wir schon mal bei gegnerischen Mannschaften, ob uns da jemand auffällt“, verrät Scherr. „Wir haben, seit ich gekommen bin, viel neues Personal bekommen, gerade im Grundlagen- und Aufbaubereich. Da haben wir sehr gute, junge talentierte Trainer, die wir auch selber ausbilden wollen.“ Darunter seien viele Studenten: „Da haben wir mit der Uni Kaiserslautern einen sehr guten Zulieferer. Da klappt die Kommunikation hervorragend“, sagt Scherr.

Kommunikation ist genau das, was ihm bei der Arbeit mit den Trainern der Nachwuchsteams besonders am Herzen liegt. „Man bespricht sich vor den Spielen und nach den Spielen. Im Prinzip bin ich täglich im Austausch mit den Trainern“, sagt Scherr und betont: „Immer auf Augenhöhe. Ich habe hier ja 30, 40 Trainer. Und da ist mir wichtig, dass sie sich wertgeschätzt und wohl fühlen.“

Alles in allem sind es laut Scherr „80, 90 Personen“, die am Nachwuchsleistungszentrum arbeiten. „Eine Nachwuchsabteilung ist eben meistens die größte Abteilung im Verein“, stellt er fest. „Der Großteil ist hier geringfügig beschäftigt. Aber da muss ich sagen: Die sind mit Leib und Seele dabei. Das sind auch alles FCK-Fans.“ Zu den Menschen, die am NLZ arbeiten, gehören ebenfalls die, die sich um die Anlage mit ihren vier Rasenplätzen und die Kunstrasen kümmern. Für die gibt’s vom „Chef“ ein Extralob: „Hier muss ich sagen: Auch dank Georg Gallert, der seit mehr als 20 Jahren hier ist und quasi jeden Grashalm kennt, machen die einen super Job“, sagt Scherr. „Wir werden von vielen Vereinen sehr gelobt, wenn die unsere Anlage sehen. Wenn man bedenkt, dass unsere U17, U19 und U21 fast das ganze Jahr auf Rasen trainieren, und dann sieht, in was für einem super Zustand die Rasenplätze sind, kann ich nur sagen: Da haben wir großes Glück mit unseren Greenkeepern.“

Und der 1. FC Kaiserslautern hat allem Anschein nach großes Glück mit seinem NLZ-Leiter. Wobei der gar nicht genau sagen kann, woher seine Leidenschaft für den Nachwuchsfußball kommt. Schließlich hatte er schon im FC Schalke 04 und im ungarischen Top-Club Honved Budapest im Nachwuchsbereich gearbeitet. „Das hat sich ein Stück weit entwickelt“, sagt Scherr. „Ich habe fast 20 Jahre auf Schalke verbracht, dort die Knappenschmiede mit aufgebaut. Dort haben wir viele Talente geformt, die zu Weltmeistern wurden. Da habe ich dann für mich irgendwann entschieden, dass ich im Nachwuchsbereich gut aufgehoben bin. Und die Station in Budapest war eine super Erfahrung, die ich nicht missen möchte.“

Einige Erfahrungen, die er gemacht hat, würde er auch anderen empfehlen: „Ich war zudem ein paar Monate in Brasilien und ein paar Monate in Afrika“, berichtet Scherr. „Ich kann dem einen oder anderen nur raten, so etwas auch mal zu machen. Vielleicht wird er dann etwas bescheidener, wenn er sieht, unter welchen Bedingungen dort Mannschaften trainieren.“

Uwe Scherr drückt nun den FCK-Profis – auch im Interesse des NLZ – die Daumen, dass sie in der Zweiten Liga bleiben. Darüber hinaus hätte er noch einen Wunsch für dieses Jahr: „Was ich mir wünsche, und woran wir hart arbeiten, ist, dass wir Spieler entwickeln für die erste Mannschaft“, sagt er. „Das würde uns allen mal richtig guttun, wenn wieder ein Spieler aus der eigenen Nachwuchsabteilung den Sprung ins Lizenzspielerteam schaffen würde.“