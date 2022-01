Von einer ruhigen Silvesternacht sprechen Polizei und Feuerwehr auf Nachfrage. Während die Wehrleute nur einmal ausrücken mussten, gab es für die Ordnungshüter nach Mitternacht und im Laufe des 1. Januar ein paar Einsätze.

Von Sonja Weiher

Mehrfach schlug ein 25-Jähriger in der Silvesternacht in der Mühlbergstraße mit einem Schlagstock auf einen 20-Jährigen ein. Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, hatten er und seine Freunde den Beschuldigten mit einer anderen Person verwechselt. Unvermittelt sei der 25-Jährige dann auf ihn zugegangen, habe ihn erst mit der Faust und dann mit einem Schlagstock geprügelt. Gegenüber der Polizei sagte der 25-Jährige wiederum, dass er zuerst von dem 20-Jährigen geschlagen wurde. Gegen beide wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

In einer Bar in der Eisenbahnstraße eskalierte gegen 4 Uhr in der Silvesternacht ein Streit. Ein Unbekannter schlug einen 24-Jährigen laut Polizei mehrmals mit einer Glasflasche ins Gesicht.

Nächtlicher Besuch

Weil ein fremder Mann in ihrer Wohnung gewesen war, rief eine 78-Jährige um 4 Uhr in der Silvesternacht die Polizei. Der Mann habe ihr mitgeteilt, dass dies doch seine Wohnung sei und habe sich dann ohne weitere Angaben aus dem Staub gemacht. Laut Bericht sahen die Beamten noch Licht in einer baugleichen Wohnung des Häuserkomplexes und trafen dort auf einen betrunkenen 21-Jährigen, auf den die Beschreibung der Seniorin passte. Gegen ihn wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs und möglichem Einbruchdiebstahl ermittelt.

Weil er sich von einer Fußgängerin provoziert fühlte, griff der Fahrer eines blauen Audi A6 die Frau gegen 5 Uhr in der Kanalstraße an. Laut Polizei kam es nach einer kurzen Diskussion zu einem Handgemenge, bei dem der Autofahrer die Fußgängerin mehrfach schubste und mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. Gegen den bislang unbekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht nach den Beifahrerinnen im Audi als Zeuginnen.

Mit einer Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung endete ein Klingelstreich am 1. Januar. Gegen 23.30 Uhr klingelten Jugendliche in der Johann-Kraus-Straße bei einem 24-Jährigen. Mit zwei Familienmitgliedern wollte der Mann die Jugendlichen zur Rede stellen. Als er gesehen habe, dass seine beschlagenen Fahrzeugscheiben „bemalt“ worden seien, sei der Mann wütend geworden und habe die flüchtende Gruppe verfolgt. Schließlich habe er einen 17-Jährigen erwischt und vom Fahrrad gerissen.

Mann würgt Freundin

In zwei Fällen wurde am 1. Januar die Polizei gerufen, weil ein Streit unter Partnern eskaliert war. Eifersucht war laut Bericht der Auslöser dafür, dass ein 25-Jähriger gegen 20 Uhr seine gleichaltrige Freundin zunächst mit dem Kopf gegen die Wand schlug, sie am Arm packte und zu Boden warf. Anschließend soll der Beschuldigte die Frau mit beiden Händen für mehrere Sekunden gewürgt haben. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er darf die gemeinsame Wohnung zehn Tage lang nicht betreten und in dieser Zeit keinen Kontakt zu der 25-Jährigen aufnehmen.

Stark betrunken soll ein 37-Jähriger gewesen sein, als er gegen 17.50 Uhr seine 36 Jahre alte Ehefrau mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, nachdem ein verbaler Streit eskaliert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Auch diesem Mann droht ein Strafverfahren, er wurde ebenfalls aus der Wohnung verwiesen.

Noch vor Mitternacht hatte die Feuerwehr Frankenthal, die mit 20 Kräften in Rufbereitschaft war, ihren ersten und einzigen Einsatz in der Silvesternacht. Gegen 21.35 Uhr brannte es auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewald-Straße auf einem Balkon im Erdgeschoss. Die Wehrleute, die das Feuer von außen löschten, verhinderten, dass der Brand auf die Wohnung übergriff. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde diese gewaltsam geöffnet und kontrolliert. Die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe laufen.