Noch vor Mitternacht hatte die Feuerwehr Frankenthal, die mit 20 Kräften in Rufbereitschaft war, ihren ersten und einzigen Einsatz in der Silvesternacht. Gegen 21.35 Uhr brannte es auf der Rückseite eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewald-Straße auf einem Balkon im Erdgeschoss. Die Wehrleute, die das Feuer von außen löschten, verhinderten, dass der Brand auf die Wohnung übergriff. Da unklar war, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde diese gewaltsam geöffnet und kontrolliert. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Rheinpfalz hat die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen.