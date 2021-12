Der Inhaber eines Supermarkts in der Mainzer Straße im Wormser Norden entdeckte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr einen schwarz-weißen, kniehohen Hund in seinem Geschäft. Der Vierbeiner war laut Polizeibericht völlig verängstigt. Da er weder Halsband noch Hundemarke trug, nahmen ihn die verständigten Beamten an die Leine, um ihn vorübergehend im Tierheim unterzubringen. Doch als sich das Tier wieder beruhigt hatte, führte es die Polizisten geradewegs nach Hause. Der schlaue Hund kannte den Heimweg genau und lief von der Mainzer Straße bis in den Pfortenring zur Haustür seines Besitzers. Der war überglücklich über die Rückkehr des Ausreißers. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hund durch den Knall eines Silvesterböllers derart erschreckt, dass er verängstigt davonrannte und Zuflucht im Supermarkt suchte.