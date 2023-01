Wegen schwerer Brandstiftung ermittelt die Wormser Polizei gegen Unbekannte. Den Angaben zufolge brannten die Täter am frühen Dienstagabend in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses mehrere Silvesterböller in einer Mülltonne ab. Vermutlich sei die Tonne dadurch in Brand geraten, und an mehreren Außenkabeln sowie der Hausfassade sei Schaden in nicht genannter Höhe entstanden.