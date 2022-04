Alte Liebe rostet nicht (2): Die Faszination für schicke Autos begleitet Peter Schroth schon seit der Jugend. Sein Traumwagen – ein silbernes Mercedes-Benz 190 SL Cabriolet – steht trotzdem erst seit etwa neun Jahren in der Garage des Frankenthalers. Das hat viel mit Zufall zu tun. Und mit einem Hobby, das dem 70-Jährigen in der Region einiges an Bekanntheit beschert.

Immer, wenn der Vater den Herrschaften in Eppstein am Wochenende die Haare schnitt, schlich Sohn Peter um die edlen Karossen der Geschäftsleute und Kommunalpolitiker, die sich in den 1960er-Jahren ein solches Gefährt leisten konnten. Während der Bürgermeister in einem Mercedes 300 SE, einem wahren Schlachtschiff, durch das damals noch eigenständige Dorf kutschierte, hatte es dem Sohn des Friseurs das elegante Cabriolet des Metzgermeisters aus der Stuttgarter Autoschmiede angetan. Knallrot war der 190er SL, den der 14-Jährige so bewunderte. Im Frühsommer 1955 liefen die ersten Exemplare des Roadsters vom Band, bis 1963 werden 25.881 Exemplare produziert. Die meisten der Flitzer – rund 18.000 Stück – gingen in die USA. Wirtschaftswunder-Stars wie Bibi Johns, Grace Kelly und Gina Lollobrigida liebten das sportliche Cabrio.

Für deutsche Normalverdiener war der Anschaffungspreis, laut Hersteller rund 16.500 Mark, ein Vermögen. Doch offenkundig kauften die Frankenthaler genügend Wurst bei ihrem Schlachter. Und der lud tatsächlich eines Oktobertages den Jungen seines Coiffeurs zu einer Spritztour ein. Nebel stand in den Straßen von Eppstein, der Metzger raste mit einem Affenzahn über die Hauptstraße – und Peter Schroth war selig. „Diesen Tag werde ich nie vergessen“, sagt der 70-Jährige.

„Wenigstens anschauen“

Sein eigenes erstes Auto war dann allerdings kein Mercedes, sondern ein weinroter Fiat 850 Coupe. Es folgten ein BMW 1602, ein Alfetta GTV, ein Aston Martin und eine ganze Reihe von Porsche, die heute – wie der gesamte ehemalige Fuhrpark des Frankenthalers – allesamt als Kultautos gehandelt werden. Behalten hat Schroth keines der rund 20 Autos, die er inzwischen besessen haben dürfte. Doch den 190er SL wird er nicht abgeben. „Das musste ich dem Vorbesitzer versprechen.“

Wie jeden Samstag blätterte der Frankenthaler den Automarkt in der RHEINPFALZ durch, als sein Blick an einer schlichten Textanzeige ohne Foto hängen blieb. Sein Traumauto, zu einem Preis, der deutlich unter dem lag, was sonst verlangt wird. „Ich rief sofort den Verkäufer an.“ Doch der speiste Schroth mit den Worten ab, dass er der zigte Anrufer an diesem Morgen und der Wagen bereits einem Käufer aus München versprochen sei. „Wenigstens anschauen“, das rang der wortgewandte Pfälzer dem Mann zumindest ab. An den Moment, als sich das Rolltor öffnete, erinnert sich Schroth genau: „Gänsehaut pur“, sagt er. Der Verkäufer bekräftigte die Aussage, dass der Wagen nicht mehr zu haben sei. Doch Schroth hatte einen Joker im Ärmel, wie er mit diebischem Grinsen erzählt.

Mit der Partyband Peter Gun ist Schroth in normalen Zeiten auf den Festen in der Region ein gern gebuchter Gast. Und eben bei einem Auftritt der Combo in einem Biergarten in Worms hatte der Frankenthaler den Verkäufer schon einmal getroffen. Er hatte den Hits von Bandleader Schroth und seinen Kollegen aufmerksam gelauscht und den Musikern in der Pause eine Runde Bier ausgegeben. Im Namen der Band bedankte sich Schroth, man kam kurz ins Plaudern.

Eben diese Episode sollte das Blatt für den Frankenthaler wenden. Der Bobenheim-Roxheimer, der den Mercedes schweren Herzens verkaufte, weil er sein Geschäft aufgab und mit seiner Frau aus der Gegend wegzog, fand den Gedanken schön, wenn der Wagen in der Pfalz bleiben würde. Mit dem Versprechen, das Auto gut zu behandeln, wurde der Kauf besiegelt, den Schroth noch keinen Tag bedauert hat.

Nur der Chef darf ans Steuer

Oldtimertreffen, Ausfahrten an der Weinstraße: Es sind keine großen Strecken, für die der 190er SL aus der Garage im Westen von Frankenthal geholt wird. Und auch die 180 Stundenkilometer Spitzentempo reizt er selten aus. Etwa 111.800 Kilometer hat der Oldtimer aus dem Baujahr 1957 auf dem Tacho, rund 6000 davon gehen auf das Konto von Schroth. Regelmäßig lässt der Pfälzer, der in der Medizinbranche arbeitet, den Wagen durchchecken. Doch bis auf ein paar Bremsbeläge ist selten was zu erneuern. Beim turnusmäßigen Tüv herrscht in der Prüfstelle Zoller im Industriegebiet Nord in Frankenthal immer großes Hallo, wenn der 190 SL auf den Hof rollt. „Jeder will das Auto auf den Prüfstand fahren.“ Doch dieses Privileg sichert sich der Chef, erzählt der Oldtimer-Besitzer. Schroths Vater übrigens, vor dessen Salon die Leidenschaft für schicke Karossen entfacht wurde, hat nie ein Auto gefahren. „Ihm hat neben dem Betrieb schlicht die Zeit gefehlt.“

Zur Serie und Zur Sache

In den kommenden Wochen stellen wir Oldtimer-Besitzer aus der Vorderpfalz, ihre Geschichte und ihre Wagen vor. In Ludwigshafen sind aktuell 838 Fahrzeuge mit „H-Kennzeichen“ (30 Jahre oder älter) zugelassen. In Frankenthal sind es 348, im Rhein-Pfalz-Kreis 1455, in Speyer 500. Auf deutschen Straßen sind laut ADAC 660.000 Oldtimer unterwegs. Über 88 Prozent davon sind Pkw, Motorräder haben einen Anteil von 2,6 Prozent. Vom Gesamtbestand mit 66,9 Millionen zugelassenen Kfz und Anhängern haben ein Prozent den Oldtimerstatus.