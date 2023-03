6:2 gewann die erste Badminton-Mannschaft des TSV Eppstein in der Rheinhessen-Pfalz-Liga im letzten Saisonspiel beim Schlusslicht TV Hechtsheim II. Die Eppsteiner beenden damit die Saison mit 15:17-Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Bevor die Begegnung startete, hatte der TSV Eppstein den ersten Punkt sicher, da die Hechtsheimer im Damendoppel krankheitsbedingt nicht antraten. Die Herrendoppel der Eppsteiner (Tobias Sohn/Martin Hoffmann und Marius Günther/Tobias Sperfeldt) zeigten eine sehr gute Leistungen und gewannen jeweils in zwei Sätzen. Nach dem Zwischenstand von 3:0 für den TSV fegten Hoffmann, Günther und Sperfeldt ihre Gegner dann im Einzel vom Feld und sicherten bereits den TSV-Sieg. Carina Dehn unterlag im Einzel dann Nadine Kaas (21:7, 21:4). Im Mixed verloren Sperfeldt/Franziska Richter den Hechtsheimern Kaas/Ive Kroschel in zwei Sätzen. „Ziel erreicht“, bilanziert Franziska Richter nach dem Erfolg beim Schlusslicht. Der TSV Eppstein gehört auch in der nächsten Saison der Rheinhessen-Pfalz-Liga an.