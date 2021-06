Am 23. April wurden in Frankenthal zum letzten Mal mehr als zehn neue Infektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet. Das geht aus den Aufzeichnungen des Robert-Koch-Instituts hervor. Dort ist auch nachvollziehbar, dass etwa 35 Prozent aller Covid-19-Fälle in der Stadt auf die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen entfällt. Weitere 30 Prozent der Ansteckungen ordnen die Behörden den 15- bis 34-Jährigen zu. Die Generation 60 plus macht etwa 23 Prozent der Fälle aus, Frauen sind in dieser Gruppe mit 60 Prozent deutlich stärker betroffen als Männer. Am Freitag hat das Landesuntersuchungsamt für Frankenthal vier neue Ansteckungen gemeldet. Die auf 100.000 Einwohner hochgerechnete Siebe-Tage-Inzidenz gibt es mit 24,6 an. Damit rangiert dieser Wert seit zehn Tagen in Folge unterhalb der 50er-Marke und seit 31 Tagen unter 100. Eine Inzidenz höher als 50 haben in Rheinland-Pfalz derzeit nur noch vier Städte und Kreise, darunter Ludwigshafen und Zweibrücken.