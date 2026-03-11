Die Sicherheit im Metznerpark in Frankenthal ist jetzt ein Thema für die Stadtpolitik. Während die CDU Videoüberwachung fordert, setzen sich die Grünen für die Parkmauer ein.

Die Grünen wollen, dass die Mauer zur Schmiedgasse bleibt, die CDU fordert Videoüberwachung: Die Stadtratsfraktionen der Grünen/Offene Liste und der Union reagieren mit eigenen Anträgen auf die Debatte um die Sicherheit im Metznerpark in Frankenthal.

Nach zwei Straftaten binnen weniger Tage – eine Attacke mit einem Baseballschläger und ein versuchter Raub – rückte das Thema im Februar in den Fokus. Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) legte einen Zehn-Punkte-Plan vor, der die Sicherheitslage im Park „strukturiert“ verbessern soll. Dabei soll vor allem geprüft werden, welche Maßnahmen das subjektive Sicherheitsgefühl der Frankenthaler verbessern können.

Mauer: Grüne stellen Eilantrag

Ein Punkt des Plans: die Mauer zur Schmiedgasse. Kann die zurückgesetzt oder abgesenkt werden, damit der Park besser einsehbar ist? Die Fraktion der Grünen/Offene Liste lehnt das ab. Für die Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität am Donnerstag, 12. März, hat sie deshalb einen Eilantrag gestellt und fordert, dass der Abriss der Mauer nicht weiterverfolgt wird.

„Durch den Abriss der Mauer würde der Charakter des Parks negativ beeinträchtigt. Das Wesen eines Parks, nämlich Ruhe und eine gewisse Abkehr vom Lärm der Welt, wäre dadurch gefährdet. Autos und Straßenlärm würden dem Park buchstäblich auf den Leib rücken“, begründet Gerhard Bruder den Antrag.

Er betont, dass man die Vorfälle der vergangenen Wochen keineswegs verniedlichen wolle. Ein unverstellter Blick garantiere aber nicht automatisch Sicherheit. Als Beispiel nennt er im Antrag den Bahnhofsvorplatz, der im Februar ebenfalls in die Schlagzeilen geraten war – wegen eines Raubs. Statt die Mauer abzureißen, könne eine „vermehrte Präsenz der Aufsichtsbehörden“ möglicherweise denselben Effekt erzielen, schreibt Bruder.

Polizei will verstärkt Präsenz zeigen

Die Polizei hat bereits angekündigt, dass sie verstärkt im Metznerpark Präsenz zeigen will: „Zum einen, um mögliche Straftaten zu verhindern, aber vor allem, um für die Menschen ansprechbar zu sein.“ Zugleich teilte sie Ende Februar mit: „Die Fallzahlen sind insgesamt rückläufig, und auch im Metznerpark ist das tatsächliche Straftatenaufkommen, trotz der beiden Straftaten in den vergangenen Tagen, insgesamt unauffällig.“

Laut OB Meyer soll auch der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt häufiger im Metznerpark im Einsatz sein. Eine weitere Maßnahme, die im Zehn-Punkte-Plan steht: eine Videoüberwachung des Metznerparks. Wäre das rechtlich möglich? Unter welchen Voraussetzungen wäre sie bei einer „wiederkehrenden Gefahrenlage“ zulässig? Die rechtlichen Hürden für die Einrichtung einer Videoüberwachung sind hoch. Eine zentrale Frage ist, ob der zu überwachende Bereich ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Auch spielt der Datenschutz eine große Rolle.

CDU: „Metznerpark ist Drogenumschlagplatz“

Geht es nach der CDU, soll der Metznerpark künftig mit Kameras überwacht werden. Für die Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Sicherheit am Dienstag, 17. März, beantragt sie die Einführung der Videoüberwachung.

„Der Metznerpark hat sich leider zu einem der Drogenumschlagplätze in Frankenthal entwickelt. Die angenehme Nutzung des Parks wird durch zunehmende Kriminalität und Unsicherheit beeinträchtigt. Mehrere registrierte Straftaten in den letzten Monaten sind hierfür der Beweis“, schreibt Fraktionsvorsitzender Martin Schuff.

„Videoüberwachung zur Abschreckung“

Sichtbare Kameras seien eine „bewährte Methode zur Abschreckung von Straftaten und zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls in öffentlichen Räumen“, heißt es weiter. Beobachtungen könnten zudem als Beweismittel für zukünftige Ermittlungen dienen.

„Durch die Installation einer Videoüberwachung könnten wir den Metznerpark wieder zu einem Ort der Begegnung und Erholung für alle Bürgerinnen und Bürger machen. Ein sicheres Umfeld fördert die Nutzung des Parks für Familien, Spaziergänger und Freizeitsportler“, ist Schuff überzeugt.