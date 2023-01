Das Land hat nach dem Eindruck von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) einen ersten Schritt auf die Organisatoren von Großveranstaltungen wie Fasnachtsumzügen oder Straßenfesten zu gemacht. Knöppel war als Vertreter der Kommunen beim Krisengipfel am Montag in Mainz dabei, zu dem der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) auch Vertreter der Karnevalsvereine eingeladen hatte. Der Hintergrund: die zahlreichen mit Verweis auf die Sicherheitsanforderungen des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes erfolgten Absagen von Umzügen – darunter der in Frankenthal. Das Land habe die leichter verständliche Formulierung der Anwendungshinweise versprochen und wolle Schulungen für das Schreiben der für Veranstaltungen gesetzlich geforderten Sicherheitskonzepte anbieten. Knöppel findet das aber nicht ausreichend und fordert „weitere Schritte“. Aus seiner Sicht besonders wichtig: eine finanzielle Beteiligung des Landes an den Kosten, die für den Schutz vor möglichen Anschlägen entstehen. „Terrorabwehr ist nicht Aufgabe einer Kommune“, findet der Bürgermeister. Das habe der Minister in einer ersten Reaktion zwar abgelehnt; die kommunale Familie wolle hier aber „weiter das Gespräch suchen“, so Knöppel. Frankenthal setzt für diesen Zweck beim Strohhutfest sogenannte Aquariwa-Elemente ein – mit Wasser gefüllte Kunststoffkonstruktionen, die ursprünglich für den Hochwasserschutz entwickelt wurden. Grundsätzlich habe die Landesregierung „den Ernst der Situation“ und die Gefahr für den Fortbestand von Vereinen allgemein und das fasnachtliche Brauchtum speziell erkannt.