Eltern für das Thema Sicherheit auf dem Schulweg zu sensibilisieren war Anlass einer Kontrolle von Polizei und Stadtverwaltung am Mittwoch von 7.30 bis 12.30 Uhr an der Grundschule im Carl-Bosch-Ring. Dreimal sei dabei festgestellt worden, dass Kinder nicht richtig angeschnallt waren, informiert die Polizei. Generell würden Eltern, die mit ihrem Auto den Gehweg blockieren, andere Fußgänger und Radfahrer gefährden. Schüler würden dadurch zu gefährlichen Ausweichmanövern auf die Fahrbahn gezwungen. Außerdem versperrten parkende und haltende Fahrzeuge Kinder beim Queren der Straße die Sicht. Die Inspektion rät deshalb, Autofahrten zur Schule auf das Notwendigste zu beschränken und dabei, falls vorhanden, gekennzeichnete Bring- und Abholzonen nutzen. Stattdessen sollten Gruppen organisiert werden, damit Kinder den Schulweg nicht alleine bewältigen müssen. Auch in der Freizeit sollten Eltern als Vorbild Verkehrsregeln einhalten. Weitere Informationen gibt es im Netz www.verkehrssicherheit-rlp.de.