Einem 30-Jährigen soll bereits am 18. Januar in der Zeit zwischen 3 und 5 Uhr in einer Shisha-Bar in der Elisabethstraße in Frankenthal seine Wellensteyn-Jacke entwendet worden sein. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die Jacke sei über einem Stuhl gehangen. In der Jackentasche sollen sich mehrere persönliche Dokumente befunden haben, die ebenfalls entwendet worden seien. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.