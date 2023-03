Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballerinnen der SG Lambsheim/Frankenthal benötigen in der Pfalzliga dringend Punkte, um die Klasse halten zu können. Mit einem mageren Zähler befinden sie sich nach elf Saisonspielen am Ende der Tabelle. Am Sonntag, 17.15 Uhr, steht ausgerechnet das Spiel beim Tabellenzweiten HSG Landau/Land an.

Eigentlich hätte die Partie schon vor einer Woche stattfinden sollen, doch dann kam die kurzfristige Absage der Gastgeberinnen. Inwieweit die Pause der SG guttat, bleibt abzuwarten. Im Hinspiel