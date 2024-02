Frankenthal. Trainer Jürgen Voigt durfte trotz des Fehlens wichtiger Spielerinnen mit seiner Mannschaft den nächsten Heimerfolg feiern, damit wahrte die SG als Aufsteiger nicht nur den Heimnimbus, sondern dürfte sich auch die Klasse gesichert haben. Noch fehlen Zähler, aber diese noch holen zu müssen, scheint eher theoretischer Natur. Denn die Konkurrenz müsste nun alles gewinnen und der Voigt-Sieben dürfte nicht ein Punkt mehr gelingen.

Den Ausfall wichtiger Spielerinnen kompensierte Übungsleite Voigt mit Aushilfen aus der Hobbymannschaft. Gegen die Gäste aus Mundenheim, gegen die es in der Hinrunde eine knappe 22:24-Auswärtsniederlage gab, gelang ein Auftakt nach Maß. So führte die Voigt-Sieben früh durch Treffer von Lisa Konrad (1:0), Marie Eberhardt (2:0, 4:0) und Emilia Maginot (3:0) nach vier Minuten mit 4:0. Ehe die Gäste zu ihrem ersten Treffer kamen, parierte Nadine Moser, die im Tor aus der Hobbymannschaft aushalf, ihren ersten Siebenmeter. Drei Weitere sollten folgen.

Überhaupt bewies Moser als Aushilfstorhüterin in den ersten zwanzig Minuten ihre Stärken und erlaubte den Gästen bis dahin lediglich zwei Treffer gegen sie. Doch trotz einer fast schon sicheren 8:2-Führung wurde es bis zur Pause mit 10:7 deutlich enger für die Gastgeberinnen. SG-Sprecherin Mara Wolf erkannte einige Schwächen in den eigenen Angriffsreihen: „Gegen Ende der ersten Spielhälfte ließ unsere Leistung nach vorne etwas nach, wir hatten einfach Schwierigkeiten im Angriff und so wurde es wieder richtig eng.“ Am Ende stand ein 21:17-Erfolg zu Buche, die weiße Weste wurde gewahrt und bei noch drei ausstehenden Spielen sollte mit 18:12 Zählern der Klassenerhalt gesichert sein. Doch ehe der Heimsieg gefeiert werden konnte, galt es, die zweite Spielhälfte, die sich durchaus hitziger gestaltete, zu überstehen. Eine aus Sicht der SG fragwürdige Rote Karte gegen Marie Eberhard, die bis dahin mit drei Treffern zum Erfolg beisteuerte, in der 37. Minute brachte allerdings keinen Einbruch, Vielmehr, so Mara Wolf die aufgrund eines Nasenbeinbruchs noch ausfiel, habe das den Ehrgeiz befeuert und am Ende habe die SG-Abwehr bombenfest gestanden. Zudem war da ja noch Nadine Moser im Tor der SG, die Hobbyspielerin erwies sich als Rückhalt im Gehäuse der Voigt-Sieben und konnte den Ausfall von Stammtorhüterin Florentine Geibel mehr als kompensieren.

Die sichere Defensivabteilung gepaart mit einer sicheren Siebenmeterschützin Jennifer Birkenstock (fünf von fünf) sorgten am Ende für den nächsten Heimerfolg. Durch den verzerrten Spielplan muss sich die Voigt-Sieben nun vier Wochen gedulden, ehe es dann in den Endspurt der Saison geht. Drei Spiele hat die SG noch vor der Brust, Trainer Voigt wird seine Mannschaft ganz sicher noch einmal justieren für dieses Finale, die Serie der letzten drei Spiele beginnt ausgerechnet gegen das bisher erst mit einem Zähler dastehenden Schlusslicht, der FSG Friesenheim-Ketsch III. Diesen Zähler holte sich die Mannschaft der überrheinischen Spielgemeinschaft ausgerechnet beim 23:23 gegen die SG Lambsheim/Frankenthal. Doch mit einem Erfolg zum Endspurt der Rückrunde würden die Aufsteigerinnen nicht nur die weiße Weste daheim wahren, könnten vielmehr, ehe es dann zweimal auswärts noch zu Spielen kommt, die Sektkorken knallen lassen. |mzn