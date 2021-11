Bei der Schützengesellschaft (SG) Frankenthal geht es voran: Am Samstag, 16 Uhr, steht der langersehnte Spatenstich für das neue Schützenhaus auf dem Gelände an der Mahlastraße an. Bereits um 9 Uhr beginnt auf dem Teil des Areals, der nach dem Brand 2019 gerettet werden konnte, der traditionelle Schießwettbewerb um den Johann-Casimir-Pokal.

Auch in diesem Jahr will die 1582 gegründete Schützengesellschaft Frankenthal die Tradition aufrechterhalten. Und so wird am Samstag das bekannte Wanderpokalschießen zu Ehren von Pfalzgraf Johann Casimir veranstaltet, wie die SG mitteilt. In der Verordnung, die von Johann Casimir am 6. September 1582 erlassen hat, heißt es unter anderem: „So geben Wir ihnen als Gesellschaft Freyheit und Vergünstigung, wollen auch, dass sie forthin alle Feyr- und Sonntag und sonsten nach Gelegenheit Armbrust und Puchsen zum Ziel zu schießen.“

Schützen aus 25 Vereinen

Am Samstag gibt es einen Mannschaftswettkampf und Einzelwettbewerbe nach der Sportordnung des Deutschen Schützenbunds (DSB). Bei den Teams wird mit Gebrauchs-/Großkaliberpistole und Großkaliberrevolver auf eine Distanz von 25 Metern sowie mit dem Kleinkalibergewehr mit Zielfernrohr auf eine Entfernung von 50 Metern geschossen. In den Einzelwettbewerben werden auf dem 100-Meter-Stand das Großkalibergewehr mit Zielfernrohr oder auf der 25-Meter-Bahn die Großkaliberpistole oder der Revolver eingesetzt. Der Wettkampf ist laut SG ausgebucht. Aus 25 Vereinen haben sich Schützen angemeldet.

Groß ist die Freude bei der SG über den Spatenstich für das neue Schützenhaus. Das alte Vereinsheim fiel im Juli 2019 einem Großbrand zum Opfer. Laut Pressemitteilung soll „in naher Zukunft“ mit den Bauarbeiten begonnen werden. Geplant sind Druckluftschießstände, eine neue Halle, in der sogar olympische Disziplinen geschossen werden können, sowie zwei Wohnungen. Auch ein Lokal soll es wieder geben.